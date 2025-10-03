Encuesta | ¿Crees que el derecho al aborto debería estar incluido en la Constitución española?

Imagen de archivo, de septiembre de 2023, de una manifestación por los derechos de las mujeres recorriendo la Gran Vía de Madrid.

El debate ha pasado del debate a un temor con fundamento y a una propuesta encima de la mesa. ¿Puede en España haber un retroceso en materia del derecho al aborto, como ocurrió en potencias mundiales de la talla de EEUU? La última decisión del PP, con rectificación consumada, fue la de que el Ayuntamiento madrileño dio el visto bueno a una petición de Vox. La de informar, obligatoriamente a todas aquellas que quisiesen abortar, de un supuesto 'trauma postaborto'.

Con el paso de las horas, y a pesar de que el PP nacional había cerrado filas con el madrileño, Almeida cambió esa versión y tuvo que admitir que ese trauma, que según la ultraderecha y los obispos deriva en enfermedades y alcoholismo, ni es supuesto ni la ciencia lo avala. Sin embargo, ya había quedado claro a donde está dispuesto a llegar la derecha tradicional conservadora en un contexto en el que la extrema derecha le pisa los talones. Electoralmente.

Con esta carta de presentación, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una idea que llevaba tiempo circulando, desde que ya se blindase el derecho al aborto en la sanidad pública -en distintas comunidades de España siguen existiendo muchas trabas médicas para poder ejercer este derecho-. El Ejecutivo quiere blindarlo ahora al máximo nivel, es decir, con una reforma constitucional. Desde El HuffPost queremos conocer tu opinión, ¿estás de acuerdo con esa propuesta que requiere una mayoría cualificada en el Parlamento para salir adelante? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes ver nuestro enlace de forma correcta)

