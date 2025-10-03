Blindar el aborto en la Constitución: Francia, el único espejo en el que se puede mirar España

Foto de archivo de una reunión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. El auge ultra en España ha hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este viernes que va a proponer blindar en la Constitución el derecho al aborto. Algo que sólo un país ha hecho en todo el mundo y, precisamente, está muy cerca de España: Francia.

La postura anunciada por Sánchez no llega porque sí. Se plantea en un momento en el que desde el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida (PP) se dio luz verde a una enmienda in voce para ofrecer información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto" en sus centros municipales de salud.

"El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres. Por eso, vamos a impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto, reformando el Real Decreto 825/2010", ha contado en primer lugar el líder del Ejecutivo en la red social X.

Sánchez también ha defendido que llevará al Congreso "una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". "Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", ha asegurado.

No es la primera vez en la que, desde el Gobierno, se aboga por reformar la Carta Magna e incluir el blindaje del derecho al aborto. El 6 de diciembre de 2024, Sánchez defendió una modificación para blindar derechos que considera que están en peligro por acciones como la de los gobiernos autonómicos "negacionistas".

Mientras Moncloa lo propone, desde la oposición se niegan a aceptarlo. Desde el PP han descartado su apoyo a la iniciativa y consideran que el blindaje del aborto es innecesario. "El debate termina aquí", han afirmado fuentes de Génova.

El único referente Y sí, el plan del Ejecutivo de Sánchez poco tiene que ver con lo que están haciendo la gran mayoría de países a nivel mundial. Sólo un país ha blindado en la Constitución el acceso al aborto y es nuestro vecino, Francia. A diferencia de lo que puede pasar en el Congreso de los Diputados- ya que se necesitan dos tercios de los representantes para aprobar la modificación-, el 4 de marzo de 2024, el Parlamento francés dio el visto bueno en su gran mayoría a modificar el artículo 34 de la Carta Magna. En concreto, tras el 'sí' de la Asamblea Nacional, 780 de los 925 parlamentarios apoyaron una reforma constitucional e incluir en el artículo 34 "la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo". La decisión, adoptada cuatro días antes del Día Internacional de la Mujer, fue celebrada por el propio Macron en redes sociales. "Orgullo francés, mensaje universal. Celebremos juntos la entrada de una nueva libertad garantizada en la Constitución mediante la primera ceremonia de sellado de nuestra historia abierta al público", aseguró. Entre algún avance, muchos retrocesos Pese al planteamiento del Gobierno y que sólo existe Francia como referencia, algunos de los avances que se han logrado con el derecho al aborto siguen quedado tapados por las prohibiciones que se repiten en más de una decena de países. Según recoge Amnistía Internacional en un artículo reciente, en los últimos años "se han visto importantes avances". "Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto", detalla María Luisa Garcés, activista del Equipo de trabajo sobre el derechos de las mujeres en Amnistía Internacional. "Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas", explican. Desde Amnistía Internacional aseguran que estas restricciones suponen que "700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros". "No son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible", justifican. Ponen de ejemplo lo que ocurrió con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022, que determinó que el derecho al aborto no está protegido por la Constitución y cada estado tenía competencias para poder legislarlo. "Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto", razonan, antes de contar que hasta 2024, el aborto estaba "prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho". Mientras en más de una decena de países del mundo siguen muy distanciados de la postura planteada por Pedro Sánchez, a falta de ver si los grupos parlamentarios sacarían adelante la reforma de la Constitución- cosa que se antoja complicada-, Francia se ha convertido en el único espejo en el que España se puede mirar para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna. ¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.