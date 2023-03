Comparte el WhatsApp que le ha enviado su casero y acumula cientos de 'me gusta' en Twitter

Muy frecuentemente, las conversaciones entre inquilinos y caseros no son agradables: problemas de los que ninguna de las dos partes quieren saber nada, subidas de alquileres y un largo etc, que hace que muchas veces las relaciones entre ambos sea cualquier cosa menos un paraíso.

Lo que ha compartido en Twitter el usuario @Jorxrubio es una muestra de exactamente lo contrario: un rayo de esperanza en medio de un mercado, el del alquiler, que no suele dejar historias como esta.

"Hay caseros que intentan aplicar una subida más allá del límite legal y luego hay caseros como el mío", ha escrito junto a un pantallazo en el que se ve el mensaje de WhatsApp que le ha mandado el propietario.

"Hola, chicos. Solo comentaros que a final de mes (queda una semana), tenéis que avisaros de si ejecutáis la extensión de contrato", se lee.

"Como ya os comentamos, es unilateral (nosotros no tenemos nada que opinar) y por si teníais duda, no tenemos pensado aplicar ningún tipo de revisión de renta", añade en un mensaje que supera ya los 600 'me gusta'.

El caso recuerda al mensaje que hace algunas semanas publicó el usuario @Davizz66, dueño de un piso en Vigo, que compartió un pantallazo de WhatsApp de la conversación que había tenido con su inquilino.

El diálogo lo iniciaba precisamente el arrendatario, que decía: "Buenos días. Te adjunto el justificante de febrero. Y aprovecho para comentarte que, aunque todavía quedan unos meses para cumplir el año, nosotros estamos interesados en seguir otro más...".

La respuesta del dueño del piso era clara: "Pues los que queráis!!! Yo encantado!!! Y no os voy a subir nada. ¡Me alegro!". "Estupendo! Nosotros estamos encantados aquí!", replicaba el inquilino.