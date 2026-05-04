Critican a Revilla por sus palabras en un acto y el tuit que pone Adrián Barbón es todo un ejemplo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido a Miguel Ángel Revilla después de que esté siendo criticado en las últimas horas después de que reivindicara que "el reino de León debería haber sido una comunidad autónoma uniprovincial como lo es Cantabria".

Estas palabras las pronunció durante su discurso en la entrega de Los Premios Decreta 2025, con los que la Asociación de Amigos de los Decreta ha reconocido a los premiados sus méritos para visibilizar León.

Ante las palabras de Revilla, este ha recibido multitud de críticas en redes sociales hasta el punto de que Barbón ha tenido que salir a defenderle: "Como callarme cuando se ataca a un amigo no es lo mío, he leído en redes ataques a Revilla por lo que dijo sobre León y su identidad, en la entrega del premio Decreta, que me llevan a decir lo que pienso".

"Los ataques a Revilla me parecen insultantes, fuera de lugar y son una absoluta falta de respeto. Revilla, lo conozco muy bien, dice en público lo que defiende en privado, no hay dos Revillas. Y lo que dice de León, lo hace porque él vivió y protagonizó la lucha de Cantabria por ser una Comunidad Autónoma uniprovincial", ha asegurado.

"Revilla es el padre de la autonomía cántabra"

El dirigente socialista ha recordado que "por si a alguien se le olvida, a Cantabria la querían incluir durante el proceso autonómico en una región castellana" y que fue "Revilla y un grupo de valientes, defendieron que no, que querían ser un autonomía uniprovincial, con identidad e instituciones propias".

"Así nació Cantabria, recuperando un nombre histórico que se había perdido durante siglos. Hoy, nadie duda de la identidad de Cantabria y nadie duda, tampoco, que Revilla es el padre de la autonomía cántabra", ha remarcado.

Por ello, ha pedido que antes "antes de insultar y calumniar a Revilla, un poco de respeto por su compromiso con su tierra, por su lucha durante décadas, por situar a Cantabria y darla a conocer en toda España".