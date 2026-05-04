El Comidista solo necesita una palabra para resumir lo que piensa sobre los influencers gastronómicos

Mikel López Iturriaga, más conocido como El Comidista, es un periodista y crítico gastronómico que dirige la sección de cocina y gastronomía de El País de la que recibe su nombre. Esta semana le han entrevistado en Saldremos mejores, el pódcast presentado por Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras.

De un tiempo a esta parte, el contenido gastronómico en redes sociales ha experimentado un incremento muy notable. Por este asunto le han preguntado a López Iturriaga, quien ha sido muy rotundo con su respuesta.

"A mí lo que me llama la atención es ese lenguaje exagerado que ha surgido alrededor de la comida... ¡Brutal!, ¡Espectacular!, ¡Épico!", introduce Pérez de las Heras. "Yo creo que es por la batalla de la atención", opina El Comidista.

"Tienes que hacer overpromise, tienes que prometer de más en las recetas, porque si no, la gente va a hacer scroll y va a ver 3 segundos tu vídeo y va a pasar al siguiente", apunta el crítico gastronómico.

"El horror"

"Entonces, claro, todo tiene que ser wow, la hostia, este es el mejor plato de arroz blanco que me he comido en mi vida... ¡Chica, que es un arroz blanco lo que has hecho, con unas patatas fritas, no sé...!", añade El Comidista, quien cree además que hay cosas "muy ridículas".

"Es cómo los influencers estos que prueban cosas en los restaurantes...", expone López Iturriaga, mientras Inés Hernand aprovecha para preguntarle su opinión sobre ellos. "Pues el horror, el horror máximo", asegura El Comidista.

"Todo es venga, a ver quién se atiborra más, y a ver quién come la cosa más grande, más grasienta y más chorreante... Y ahí, todo ese rollo del exceso, que yo además veo que es como muy masculino", explica el periodista.

Para López Iturriaga, se trata de una forma "de reafirmar tu masculinidad a través del exceso". "Pero claro, yo lo que pienso es: pareces un niño de 12 años. En plan, todo es bueno porque es muy abundante", sentencia.