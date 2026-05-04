Irán asegura haberle dado a un destructor de EEUU con dos misiles: "Advertencia rápida y decisiva"

Vuelve a dispararse la tensión en el estrecho de Ormuz después de varios anuncios que vuelven a tener como gran protagonista al paso marítimo que alberga el 20% del flujo del petróleo y gas natural a nivel mundial. La Armada de Irán ha anunciado este lunes que ha logrado que dos buques de guerra de EEUU se retirasen de la zona mediante lo que han definido como una "advertencia rápida y decisiva".

Previamente, la agencia de noticias iraní Fars —muy cercana a las autoridades iraníes y considerada semioficial— se hacía eco del lanzamiento de dos misiles de la Armada iraní que habrían alcanzado a un buque de guerra de EEUU. Desde el Ejército iraní se han limitado a indicar que "con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz".

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