Críticas a lo ocurrido en pleno directo del programa de Jesús Cintora en RTVE: "Realmente lamentable e innecesarios"

Polémica en redes sociales a cuenta de lo ocurrido en el programa de Jesús Cintora mientras se informaba en directo de las riadas ocurridas en zonas de Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo.

Malas Lenguas ha mandado a cubrir la noticia a una reportera que ha informado desde Grazalema, en Cádiz, en la que ha sido una de las zonas más afectadas por las lluvias.

La reportera ha conectado en directo con el presentador desde la salida de una calle por la que bajaba una importante cantidad de agua, que le llegaba por más arriba de las rodillas.

"Ahora mismo estamos todos los que estamos aquí completamente devastados porque la situación está siendo muy complicada", ha contado la periodista mientras le golpeaba la fuerza del agua en las extremidades inferiores.

La reportera ha seguido explicando que era "increíble" lo que estaba viendo y ha aplaudido la labor de los vecinos a pesar de que muchos ellos habían abandonado la zona a medida que el agua iba subiendo.

"La gente está preocupada y muy triste. Al menos tenemos 70 personas desalojadas y muchos de ellos se han tenido que ir", ha seguido contando mientras el agua le seguía dando con fuerza.

Quejas por la escena

Esta escena se ha viralizado en la red social de Elon Musk por la imprudencia de hacer a la periodista informar en esa situación de peligro.

"Lo que las autoridades te dicen que NO HAGAS JAMÁS. En pleno cauce de agua, calle abajo. Si la fuerza del agua la tira al suelo y hay alcantarilla abierta cercana, se termina todo. PÉSIMO EJEMPLO de @KarCuore emitido en @rtve por #MalasLenguas Realmente LAMENTABLE e INNECESARIO", se puede leer en uno de los mensajes más difundidos.

El mismo autor del tuit ha añadido: "Y con ese chubasquero hasta tercio inferior de las piernas aumenta la superficie de contacto contra la fuerza del agua aumentando la probabilidad de ser arrastrada. De verdad. TREMENDA imprudencia en directo".