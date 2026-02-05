Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Kati, venezolana en España: "El tipo ese me debe 300 euros, era un viejo baboso y me decía que podría ser su 'sugar'"
Sociedad

Kati, venezolana en España: "El tipo ese me debe 300 euros, era un viejo baboso y me decía que podría ser su 'sugar'"

Ahora cuenta con un nuevo empleo del que no quiere dar muchos detalles, más allá de que es pesado.

Carlos Ramos
Una joven repartiendo un paquete, en una imagen de archivo.
Una joven repartiendo un paquete, en una imagen de archivo.

El mercado laboral en España es complicado para los jóvenes pero todavía más para las personas inmigrantes que dejan sus países para buscar un trabajo dentro de nuestras fronteras. Kati, una joven venezolana, es un buen ejemplo de ello. 

"Conseguí trabajo y me está consumiendo todo el alma, la energía, todo. Ni siquiera he podido celebrar la caída de Maduro, imagínate", afirma en un vídeo en Tiktok donde da cuenta de la situación por la que ha tenido que atravesar. 

Kati consiguió un empleo como repartidora de paquetes el pasado 30 de diciembre, en el que se encargaba tanto de la entrega puerta a puerta como de cargar la camioneta con los mismos. Ejercía de ayudante, y a pesar de lo cansado que le resultaba, podía decir con satisfacción que su situación en España estaba mejorando en este ámbito. 

El problema vino con la persona con la que tenía que trabajar: "El tipo era un viejo baboso que me ofrecía cosa como que 'ay yo puedo ser tu 'sugar', cosas morbosas y bueno le decía que no, no quería eso, lo que quería era trabajar, pero él decía: 'ay, tú te estás perdiendo esta oportunidad'", argumenta. 

Se marchó pero sigue sin pagarle

Actualmente, ya no se encuentra trabajando allí. No obstante, afirma que esta persona le debe 300 euros de sus jornadas laborales: "Le he escrito para que me pague y obviamente no lo hace, se hace el loco, ya por último ni siquiera me responde. El tipo, por cierto, no es español, es venezolano. No sé si me pueden recomendar algo para denunciarlo. No sé cómo hacerlo", reclama. 

A la duda de por qué dejó el trabajo sin que el empleador le pagara lo que le correspondía, se muestra tajante: "Fue porque conseguí otra oferta laboral". No puede ni quiere dar muchos detalles de su nuevo empleo, ya que "hay personas malintencionadas que puede ser que manden una inspección para allá. Yo no tengo todavía permiso de trabajo, entienden, y uno tiene que ser precavido a veces", subraya. 

Lo único que de momento se atreve a decir es que es un trabajo pesado por el que acaba con dolores de espalda y rodillas diarios: "Trabajo de 7 a 3 de la tarde y me pagan 50 euros el día. Mi misión ahora es conseguir alquiler y ver si este tipo me paga mi dinero", concluye. 

Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

