Un jubilado de 71 años compra un juguete en Temu y acaba ante el juez acusado de importar armas prohibidas

Una compra más. Una que se puede sumar a una larga lista de pedidos en línea que, como es de esperar, no tiene consecuencias legales. Sin embargo, para un hombre de Suiza de 71 años que hizo un encargo en Temu, el proceso se volvió mucho más complicado y ha terminado ante los tribunales. La empresa se ha convertido en un centro de referencia en la venta online en muchos países de Europa. En algunos, incluso, un porcentaje significativo de la población recurre a estas webs de forma habitual.

Lo que para muchos parece una simple compra online se ha convertido en un caso judicial que ha encendido el debate sobre las compras en plataformas online e internacionales de bajo coste. Un pensionista de 71 años del cantón del Valais se enfrenta ahora a un proceso penal tras hacer un pedido en el sitio de comercio que, sin saberlo, violaba la legislación suiza sobre armas. La sorpresa llegó cuando tan sólo compró unos juguetes que hemos usado todos alguna vez.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, tenía la intención de adquirir tres paraguas en la plataforma online. Sin embargo, al quedarse unos francos por debajo del mínimo requerido para beneficiarse del envío gratuito, decidió añadir al carrito dos tirachinas con apoyabrazos, artículos que él siempre creyó que eran juguetes inofensivos y que le recordaba a momentos de su infancia.

De la compra al tribunal

Lo que el hombre ignoraba es que esos tirachinas —equipados con apoyabrazos— están clasificados en Suiza como armas prohibidas según el derecho sobre armas vigente en el país. Cuando el paquete llegó a la aduana suiza, fue interceptado por la Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza, que procedió a confiscarlo y a remitir el caso a la fiscalía local.

Inicialmente, el jubilado fue absuelto por el tribunal de la localidad, que consideró que actuó sin conocimiento de la ilegalidad de los productos. Sin embargo, la Fiscalía decidió apelar la sentencia y elevar el caso al Tribunal Cantonal del Valais, la instancia suprema en materia civil, penal y administrativa de la región.

El debate abierto

La historia ha suscitado reacciones entre consumidores y expertos legales en Suiza. Muchos que encargan pedidos online nunca verifican la legalidad de los productos antes de hacer un pedido, lo que podría exponer a muchos inadvertidamente a situaciones similares.

El caso también pone en evidencia los riesgos asociados con las compras en plataformas de comercio en online como Temu. Estas atraen a millones de usuarios con ofertas de bajo coste, pero sus productos a menudo escaparán a los controles normativos de los países a los que se exportan.

En Alemania, por ejemplo, alrededor de uno de cada cuatro consumidores ha comprado en Temu en los últimos meses.

¿Una lección para todos?

Mientras el proceso continúa en el Tribunal Cantonal, el caso sirve como recordatorio de que incluso compras aparentemente simples pueden llegar a tener consecuencias legales inesperadas si no se considera el estado legal del producto en el país.