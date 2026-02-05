Manu Sánchez responde a lo ocurrido en el programa de Sonsoles Ónega: "Entre bastante pena y algo de asco"

El cómico Manu Sánchez ha criticado al programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3, por un error a la hora de informar sobre las inundaciones en Cádiz a cuenta de la borrasca Leonardo.

En ese programa se llegó a decir que "los laterales del Puente Carranza están inundados" y confundieron el mar con un río que, según la presentadora, está "totalmente inundado a los lados".

Básicamente es el mar y eso es la bahía de Cádiz, no es un río desbordado. Un error que ha sido muy criticado por, por ejemplo, el cómico Manu Sánchez, que ha llamado a esto "bochorno".

"Lo del centralismo informativo está alcanzando unos picos de bochorno que serían muy graciosos sino dieran entre bastante pena y algo de asco", ha empezado diciendo el humorista.

"Los laterales están inundados dise… pues como se ponga a sacar agua con un cubo va a tener tarea… y se va a jartá de aguatapá", ha proseguido contando en un tuit con mucha repercusión en pocas horas.

Además, ha aprovechado para recomendar Los hombres de la inundación de los laterales, comparsa mítica del gran Paco Alba. La inundación de los laterales de coplas, de Antonio Martín. E Inundador de los laterales en tierra de Los Majaras del Puerto homenaje a Alberti.

"Será por agua… maemía las cabezas y la M30", ha sentenciado.

El avance de Leonardo

En la mañana del jueves, Andalucía empieza a respirar un poco tras el paso de la borrasca Leonardo, que ha dejado lluvias históricas en la región, con más de 400 litros por metro cuadrado en apenas dos días en Cádiz y Málaga.

El riesgo no es sólo que llueva, sino que lo haga durante horas en las mismas comarcas, porque aumentan las probabilidades de anegamientos, crecidas rápidas y cortes puntuales.

El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones, reunido el miércoles por la noche, decidió que este jueves se recupere la actividad lectiva en colegios e institutos en casi toda Andalucía, a excepción de Almería y aquellas zonas inundadas y evacuadas donde sea imposible recuperarla aún.

La previsión de vientos de más de 90 kilómetros por hora en la provincia más oriental ha hecho que la Junta de Andalucía decrete la suspensión de la actividad escolar en infantil, primaria y secundaria.