Un prestigioso filósofo británico responde como nadie al "dirty Sánchez" de Elon Musk

David Pearce, prestigioso filósofo británico conocido por ser defensor de la ética utilitarista negativa, ha respondido como nadie al "Dirty Sánchez" que Elon Musk le dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste anunciase que iba a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"El primer ministro español, Pedro Sánchez, fue elegido democráticamente. No es ni un 'tirano' ni un 'traidor'. Las redes sociales tradicionales están inundadas de desinformación y provocación. El mundo necesita periodismo profesional de calidad", ha respondido Pearce.

En su mensaje, además de este ya famoso "dirty Sánchez", Musk aseguraba precisamente que Sánchez es un "tirano" y un "traidor" del pueblo español.

También Pavel Durov, cofundador de la red social Telegram, ha atacado a Sánchez, advirtiendo a los usuarios de que las regulaciones que pretende impulsar el Gobierno de España "amenazan" sus "libertades en internet" y se pretende convertir el país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".

"No nos van a quebrar"

Mientras, Sánchez ha defendido que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren" y también "a nuestros hijos de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales".

"No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha asegurado.

Qué significa ese "Dirty Sánchez"

Ese "Dirty Sánchez" es un insulto peor de lo que parece, ya que, en inglés, se usa como un término más despectivo que "sucio". Hace referencia a una práctica sexual escatológica —es decir, de carácter coprófilo— que consiste en hacer un bigote a otra persona con heces después de haber mantenido sexo anal.

Explica el diario 20Minutos que el origen de este término se remonta a la Guerra México-Estados Unidos (1846-1848) "cuando soldados estadounidenses habrían usado esta táctica de manera deshumanizante contra prisioneros mexicanos".