La reflexión de Henar Álvarez sobre la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años arrasa: los 'me gusta' se cuentan por miles

El anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años ha provocado un aluvión de reacciones de todo tipo. Los hay quienes aplauden esta decisión y los que se oponen frontalmente.

La humorista Henar Álvarez, presentadora del programa de TVE Al cielo con ella, ha publicado un video en su cuenta de TikTok donde expone su opinión al respecto y señala directamente a los que están "todo el rato quejándose".

"Yo, de verdad, alucino con la gente", asegura Henar Álvarez, que ha sido muy clara al tratar este asunto. "Pero vamos a ver, ¿no se prohíbe que los niños beban, que fumen, que conduzcan? Es que esto es para protegerles a ellos, cariño mío, ¿sabes?", ha reflexionado.

"¿Qué te parece mal?"

Asimismo, la humorista cree que se trata de "protegerles" para que no vean "gangbangs cuando no se han dado ni un morreo todavía con ocho años". "¿No es protegerles para que no estén delante de una pantalla no sé cuantas horas cuando todavía no tienen el cerebro formado?", se pregunta Henar Álvarez.

De esta forma, la presentadora de televisión también se pregunta retóricamente si la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años tampoco sirve para proteger "a las niñas que estén viendo desde que tienen tres años unos cuerpos que no pueden alcanzar".

Henar Álvarez lanza una reflexión final, apuntando directamente a quienes creen que la medida del Gobierno va en contra de las libertades individuales: "¿Eso no es protegerlos?¿Qué te parece mal?".

¿En qué consiste la medida del Gobierno?

El pasado martes, Pedro Sánchez anunció la prohibición al acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Asimismo, se perseguirá a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

El anuncio no solo ha provocado críticas a nivel nacional, sino que ha dado lugar a reacciones de dos de los magnates tecnológicos más importantes del planeta: Elon Musk, dueño de la red social X, y Pavel Durov, fundador de Telegram.

A continuación ofrecemos un resumen de los puntos más importantes de la nueva medida adoptada por el Gobierno:

Investigaciones legales: La Fiscalía analizará posibles infracciones de plataformas como Grok, TikTok e Instagram.

Verificación y rastreo: Se exigirán sistemas eficaces de verificación de edad y se creará una herramienta de trazabilidad denominada "Huella de Odio y Polarización".

Nuevos delitos: Se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y el fomento de contenido ilegal.