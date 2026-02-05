Abatido un jabalí que se coló en las vías del Metro de València

El jabalí que fue abatido en las vías del Metro de València para evitar un accidente.

Miembros del Seprona, que durante casi tres horas han estado persiguiendo a un jabalí que se había colado en los túneles del metro de València provocando retrasos en dos líneas, han abatido al animal en la zona subterránea.

Así lo han confirmado fuentes de la Generalitat, que han indicado que han tratado de "capturarlo vivo pero por una cuestión de seguridad se tenía que actuar y han tenido que abatirlo" en la zona subterránea del metro.

Sobre las 9:00 horas de este jueves se ha avisado de la presencia de un jabalí en la zona comercial de Burjassot, desde donde ha pasado a la vías de la estación de Empalme y se ha metido por el túnel hasta la estación de Campanar, y los miembros del Seprona han estado desde entonces tratando de atraparlo.

La presencia del animal ha provocado retrasos en las líneas L1 y L2 de Metrovalencia, ya que los maquinistas han tenido que reducir la velocidad y circular con precaución, porque el jabalí estaba desorientado y saltaba mucho. "Ahora se ha restablecido por completo el orden. Ha habido algunos retrasos pero, en este caso, justificados", han concluido las fuentes.

Metrovalencia ha informado en su cuenta oficial de X de que "el jabalí ya ha sido retirado y normalizada la circulación de la L1 y L2", y ha agradecido "el trabajo de los cuerpos de seguridad y la comprensión de las personas usuarias".