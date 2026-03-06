Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El alcalde de Oleiros deja atónito a Nacho Abad por lo que dice sobre Donald Trump: "¿Quiere usted rectificar?"
Virales
Virales

El alcalde de Oleiros deja atónito a Nacho Abad por lo que dice sobre Donald Trump: "¿Quiere usted rectificar?"

Le define con una sola palabra. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Captura de pantalla del programa 'En boca de todos', de Cuatro.
Captura de pantalla del programa 'En boca de todos', de Cuatro.

Ángel García Seoane, más conocido como "Gelo", es el alcalde comunista del municipio gallego de Oleiros, en A Coruña. En los últimos días ha sido noticia por su particular reacción a los ataques de Estados Unidos a Irán. El gallego ha tomado partido, posicionándose abiertamente en contra de Donald Trump

El gallego ha tomado partido, posicionándose abiertamente en contra de Donald Trump. Primero, con un cartel en el que un jabalí aparece con la cara del presidente estadounidense, y en el que animaba a "abrir la veda" contra Trump.

Pero no ha sido la única reacción del alcalde de Oleiros, que este jueves estuvo en el programa En boca de todos, de Cuatro, donde Nacho Abad fue directo al grano. "¿Está usted animando a matar a Donald Trump?", le preguntó el periodista de Mediaset.

La respuesta de "Gelo" no pudo ser más rotunda. "Bueno, a Donald Trump debían matarlo", afirmó el político gallego, dejando a Nacho Abad totalmente en fuera de juego. "Porque si no lo matan nos va a matar a todos", apostilló después el alcalde de Oleiros.

"Es el mayor terrorista del mundo"

La reacción de Nacho Abad y de los tertulianos del programa fue inmediata. "¿Pero qué dice, por favor?", le preguntó el presentador de Cuatro, que seguidamente le invitó a rectificar. 

"Eso no se puede decir, no es tolerable", dijo Nacho Abad, que reprochó sus palabras a Gelo. "No se puede decir que hay que matar a Donald Trump", le corrigió el periodista, visiblemente molesto por las declaraciones del alcalde de Oleiros. 

"Vamos a ver, Donald Trump es, en este momento, el terrorista más grande del mundo y va a acabar con el mundo si no se le paran los pies", aseguró Gelo, que lejos de rectificar se reafirmó en su postura. 

No es la primera vez que critica a Trump

"Gelo" se ha posicionado en contra de Trump en otras ocasiones. Recientemente, y antes la invasión de Estados Unidos a Venezuela que acabó con la detención de Nicolás Maduro, el alcalde de Oleiros ofreció una recompensa por el presidente estadounidense.

El municipio gallego, gobernado por Alternativa dos Veciños, ofreció una módica recompensa de apenas 0,50 dólares por Donald Trump, a quien tildan de "terrorista internacional", según se podía ver en las pantallas digitales de la ciudad.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Entonces, Seoane dijo que el presidente estadounidense es "un asesino que no vale ni 50 centavos", de ahí la escasa recompensa ofrecida. "Se dedica a llamar terroristas a otros, cuando él es el mayor terrorista y asesino del mundo", declaró en CubaInformaciónTV.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos