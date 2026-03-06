El alcalde de Oleiros deja atónito a Nacho Abad por lo que dice sobre Donald Trump: "¿Quiere usted rectificar?"

Ángel García Seoane, más conocido como "Gelo", es el alcalde comunista del municipio gallego de Oleiros, en A Coruña. En los últimos días ha sido noticia por su particular reacción a los ataques de Estados Unidos a Irán. El gallego ha tomado partido, posicionándose abiertamente en contra de Donald Trump.

El gallego ha tomado partido, posicionándose abiertamente en contra de Donald Trump. Primero, con un cartel en el que un jabalí aparece con la cara del presidente estadounidense, y en el que animaba a "abrir la veda" contra Trump.

Pero no ha sido la única reacción del alcalde de Oleiros, que este jueves estuvo en el programa En boca de todos, de Cuatro, donde Nacho Abad fue directo al grano. "¿Está usted animando a matar a Donald Trump?", le preguntó el periodista de Mediaset.

La respuesta de "Gelo" no pudo ser más rotunda. "Bueno, a Donald Trump debían matarlo", afirmó el político gallego, dejando a Nacho Abad totalmente en fuera de juego. "Porque si no lo matan nos va a matar a todos", apostilló después el alcalde de Oleiros.

"Es el mayor terrorista del mundo"

La reacción de Nacho Abad y de los tertulianos del programa fue inmediata. "¿Pero qué dice, por favor?", le preguntó el presentador de Cuatro, que seguidamente le invitó a rectificar.

"Eso no se puede decir, no es tolerable", dijo Nacho Abad, que reprochó sus palabras a Gelo. "No se puede decir que hay que matar a Donald Trump", le corrigió el periodista, visiblemente molesto por las declaraciones del alcalde de Oleiros.

"Vamos a ver, Donald Trump es, en este momento, el terrorista más grande del mundo y va a acabar con el mundo si no se le paran los pies", aseguró Gelo, que lejos de rectificar se reafirmó en su postura.

No es la primera vez que critica a Trump

"Gelo" se ha posicionado en contra de Trump en otras ocasiones. Recientemente, y antes la invasión de Estados Unidos a Venezuela que acabó con la detención de Nicolás Maduro, el alcalde de Oleiros ofreció una recompensa por el presidente estadounidense.

El municipio gallego, gobernado por Alternativa dos Veciños, ofreció una módica recompensa de apenas 0,50 dólares por Donald Trump, a quien tildan de "terrorista internacional", según se podía ver en las pantallas digitales de la ciudad.

Entonces, Seoane dijo que el presidente estadounidense es "un asesino que no vale ni 50 centavos", de ahí la escasa recompensa ofrecida. "Se dedica a llamar terroristas a otros, cuando él es el mayor terrorista y asesino del mundo", declaró en CubaInformaciónTV.