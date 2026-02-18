Manolo Lama le menciona a Gonzalo Miró su programa de TVE para darle este palo

La Liga Española va a estar entre dos equipos, el Real Madrid y el Barcelona. Salvo catástrofe para estos dos clubes, la derrota del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano por 3-0 deja al conjunto de Simeone a 15 puntos de la cabeza de la tabla.

En la Cope, los tertulianos Manolo Lama y Gonzalo Miró se enzarzaron por el juego del Atlético de Madrid y por si lo que le pasa al equipo es falta de actitud o simplemente tiene un equipo justo para competir.

"Lo que es raro es que tú a principio de temporada y a mitad puedas pensar que este equipo pueda aspirar a títulos", dijo Lama la discusión en una emisión de El Partidazo de Cope, el programa de la radio de los obispos presentador por Juanma Castaño.

"Yo con lo que he visto a este equipo creo que puede dar mucho más de sí. Tú piensas que el equipo de hoy no vale para ganar al Rayo Vallecano", dijo Miró, ahora presentador de Directo al grano, en TVE, junto con Marta Flich.

Alusión a TVE

"Yo no he dicho eso. Eso lo dices en Directo al grano, aquí no. Yo no he dicho que este equipo no valga para ganar al Rayo. Eso lo cuentas por la tarde en tu programa. Cuando quieras manejar y cambiar historias, lo cuentas por la tarde en la tele. Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que este equipo no puede ganar títulos y tú sí", ha dicho Lama.

Una interpelación que todos han interpretado como un ataque a la supuesta falta de pluralidad de Gonzalo Miró en las tardes de La1 y de la cadena pública en general.

"Vamos a ver Manolo, entre ganar títulos e ir a 15 puntos del líder hay un mundo. Ante el Levante, Betis y Rayo Vallecano, un punto de nueve. ¿Qué me estás contando? Y el entrenador no tiene nada que ver ahí, según tú", zanjó finalmente Miró, que no hizo alusión a las palabras de Lama sobre la televisión pública.