Cuando el cliente lee dónde está su paquete, no lo puede creer y cuando ve que va en serio todo empeora

Se lo esperaba en la puerta o, como muchísimo, en el buzón. Lo que no entraba en ningún cálculo, ni siquiera en los más delirantes, era encontrarse el paquete que deberían haberle entregado en el tejado del garage de su casa. Pues eso ha sido justo lo que le ha pasado a un cliente de una compañía de mensajería, tal y como ha mostrado con la publicación de una fotografía en uno de los hilos abiertos en la plataforma social Reddit. "DHL ha lanzado mi paquete al tejado. Solo tengo un taburete como escalera y no llego. Esto no me había pasado nunca”, escribió el usuario, entre el estupor y la resignación, junto a la imagen.

La imagen no deja lugar a dudas: el paquete, claramente visible y empapado por la lluvia, descansa en el tejado de tela asfáltica de lo que parece ser un garaje anexo del edificio en el que vive. Y claro, la comunidad de Reddit no ha tardado mucho en conseguir prender la mecha y que el post se convirtiese en uno de los más populares del foro, desatando una tormenta de comentarios, algunos llenos de humor y otros de indignación, cuyo objetivo común son las compañías de mensajería. "Al menos te lo han entregado", ha ironizado un usuario de la plataforma. Otro, en cambio, ha sido más tajante: “Di que no lo has recibido. Porque no lo has recibido. Esto es inadmisible. ¿Qué pasa con la gente en silla de ruedas, por ejemplo?”. El debate, como era de esperar, no ha tardado en crecer.

Entre los comentarios que han ido apareciendo después de la publicación de la fotografía hay de todo: desde relatos surrealistas con entregas de paquetes que "no se podían dejar en el punto acordado", pero cuyo aviso sí que pudieron dejarlo en ese sitio; con entregas sin que se llame al timbre; con las cajas tiradas en cubos de basura… "Este no es un caso aislado, es un clásico ya”, remata uno de los usuarios que ha visto la imagen. Quizá esa es la razón por la que algunos han aprovechado este instante para desahogarse y descargar toda la rabia acumulada contra las empresas de mensajería. "A mí me dejaron una caja llena de libros, mojándose en el jardín”, ha compartido otro. “Yo abrí la puerta y me encontré el paquete en el felpudo… pero sin felpudo. También lo habían entregado, claro”.

DHL se lava las manos



La viralidad de la publicación de Reddit ha obligado a la empresa protagonista del caso a salir al paso de la polémica. “Comprenda que no podemos pronunciarnos al respecto de este asunto porque no sabemos con certeza cómo ha llegado el paquete al tejado”, le ha respondido un portavoz DHL a medios alemanes antes de, en modo institucional, añadir que la política de la compañía es que sus repartidores tienen que "llamar a la puerta para entregar el paquete en mano" y que, si no encuentran al destinatario, "entregárselo a un vecino, en una oficina de correos o en una consigna automática, siempre dejándole una nota de aviso en el buzón”. También insiste en que la empresa “forman continuamente a los empleados, especialmente en cómo entregar correctamente los envíos”.

Una formación que, visto lo visto, no siempre da sus frutos. Porque lo cierto es que las redes hierven cada vez más con historias similares. Para algunos, como un usuario que intentó quitarle hierro al asunto, la solución pasa por tomárselo con humor: “Míralo por el lado bueno, ahí arriba no lo roba nadie”. Otro, en cambio, lo remató con mala leche: “Sería contrarreembolso y el repartidor pensó: ‘esto va por mi cuenta’”.