Hanna, farmacéutica española en Noruega: "Un farmacéutico de recetas cobra entre 50.000 a 58.000 al año"

La calidad de vida y sus elevados estándares en los países nórdicos vienen acompañados de otros inevitables, como un desembolso importante en materia de impuestos, pero mejores sueldos que lo acompasen. En determinados sectores, la diferencia de lo que se gana por el mismo trabajo en sitios como Islandia, Noruega o Suecia puede llegar a ser realmente grande comparada con la de España.

En este sentido, y según ha explicado una joven que reside en el país noruego, en su caso sí ha detectado una brecha salarial entre lo que ella percibe anualmente frente a los datos que ha recabado sobre lo que cobraría en nuestro país. Lo ha contado en el canal de pódcast de YouTube @Salmonypunto, donde se recoge "información útil para quienes vivan o vayan a vivir en Noruega".

Ante la pregunta, "en términos porcentuales", de si "¿los salarios de los farmacéuticos en Noruega son mucho mayores a los salarios de los farmacéuticos en España?", esta joven, Hannah, explica que "sí, yo creo que sí son un poco más altos", adelantando que "no tengo los porcentajes, pero tengo más o menos una aproximación de lo que se cobra".

La diferencia de salarios entre farmacéuticos en Noruega y España

En ese caso, Hannah explica que "para un farmacéutico de receta, que es el que se saca el grado [universitario], gana de 50.000 a 58.000 euros al año, mientras que el que se ha sacado el máster cobra 68.000 euros al año, aproximadamente". Eso en Noruega, pero la situación varía en España, apunta la chica. "Se supone que un farmacéutico cobra entre 30.000 a 32.000 euros al año [en España]", comenta.