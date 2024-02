Cuenta algo que hacía en España y que ahora le da miedo hacer en EEUU: para reflexionar

La usuaria de TikTok @merisanzc ha enumerado varias de las cosas que hacía en el pasado en España y que no puede hacer ahora al vivir en Estados Unidos por miedo: "Me siento más insegura".

"Para mí en un pasado era impensable no hacer estas cosas", ha comentado en el vídeo, que cuenta con más de 28.400 'me gusta' en poco más de 48 horas.

Lo primero que ha mencionado es ir a un centro comercial, ya que en su país natal acudía cuando se aburría al tener a diez minutos de su casa. Echa de menos comprar en las "tiendas de Amancio Ortega", ir a comer o cenar, comer bocata de calamares o quedar con sus amigos y sentarse en un banco, según ha contado.

Lo que sobre todo ha destacado y que ahora le da miedo es andar por la calle de noche. "Yo antes (en España) quedaba con mis amigos e iba sola, me sentía segura, pero aquí no", ha manifestado. Desde que se mudó a Boston no ha vuelto a dormir tarde (antes se acostaba sobre la una de la mañana, ahora "es impensable).

Incluso ha mencionado que se pone "menos mala" viviendo en Estados Unidos: "Ya me hubiera puesto con 40ºC de fiebre al menos dos veces". Además, tampoco puede hacerse la manicura ni cortarse el pelo porque no quiere pagar "semejante dineral".

Uno de los comentarios más destacados de la publicación ha sido de un usuario que ha utilizado la ironía, llevándose casi 200 'me gusta': "Te robaron la vida". "Pues para vivir así yo me vuelvo a casa, ¡qué angustia no poder hacer nada!", ha expresado otra usuaria.