Olatz Schnabel, la modelo española que ha vestido a Madonna, Elton John y Versace: "Me pescaron literalmente de la calle y me dieron el trabajo sin book ni currículum"

Olatz Schnabel 32.ª edición de los Premios Imagen, celebrada en el hotel Four Seasons Beverly Wilshire el 18 de agosto de 2017 en Beverly Hills, California

La modelo y diseñadora española Olatz Schnabel (Olatz López Garmendia, con sus apellidos de soltera) entró por la puerta grande al mundo de la moda de forma casual. En el año 1983, durante un concierto de The Police en el barrio barcelonés de Sant Andreu, un fotógrafo le propuso trabajar como modelo profesional.

En principio, Olatz rechazó la oferta. Sin embargo, ambos volvieron a coincidir un año más tarde en un restaurante y, tras mucho insistir, en esa ocasión el fotógrafo sí que logró su propósito: convertir en modelo a Olatz Schnabel.

En una entrevista en El País, la española ha reconocido que "me pescaron literalmente de la calle". Fue ese mismo día en el que empezó su meteórica carrera como modelo en una campaña de la marca de cosméticos Margaret Astor. No le hizo falta ni siquiera contar con elementos a priori indispensables en el sector: un book y un currículum. "Me dieron el trabajo ahí mismo", ha recordado.

Tras realizar múltiples campañas en centros neurálgicos de la moda a nivel mundial como Milán, París, Tokio o Nueva York, Olatz Schnabel conoció al artista y cineasta estadounidense Julian Schnabel, con quien se casó en 1993.

Y ahí se detuvo su carrera como modelo (aunque aún le quedaba mucho recorrido en el mundo de la moda). "Después de casarnos, me fui a vivir a Nueva York con Julian y tuvimos dos hijos, Olmo y Cy. Yo ya no quería viajar tanto, quería dedicarme a los niños. Además, Julian es una persona que requiere mucha atención. Él tenía sus exposiciones y eventos por todo el planeta y era muy difícil compaginar mi carrera con la suya", ha explicado a El País la española.

Pijamas para Julian Schnabel que se convirtieron en mundialmente famosos

Antes de dar la bienvenida al nuevo siglo, Olatz Schnabel comenzó a diseñar pijamas para su marido. A Julian le conquistaron tanto que incluso los llevó a eventos de talla mundial como la alfombra roja de los premios Oscar.

Ello hizo que los pijamas confeccionados por Olatz Schnabel se hicieran conocidos entre las principales personalidades de la época. ¿El resultado? Sus pijamas han sido vestidos por, entre otros, Madonna, Elton John o Gianni Versace.

En la actualidad, Olatz Schnabel dirige su propia empresa vendiendo pijamas de seda por 700 dólares (algo más de 600 euros, al cambio actual). Y aunque se separó en 2010 de Julian Schnabel, el artista y cineasta estadounidense continúa siendo su mejor cliente.