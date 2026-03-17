Convento Jerusalén vuelve a reinar en las Fallas con ‘Redimonis’, una sátira sobre los demonios del poder, el dinero y la juventud

Vista general de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal que ha ganado el primer premio de la sección Especial de las Fallas 2026 con 'Redimonis'

Valencia ya tiene falla ganadora de 2026. Y lo ha vuelto a hacer una de las comisiones más dominantes de la Sección Especial. Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha conquistado el primer premio con ‘Redimonis’, una espectacular falla que mezcla sátira, crítica social y una puesta en escena monumental firmada por el artista David Sánchez Llongo.

La noticia ha corrido como la pólvora entre falleros y curiosos cuando el presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha leído el veredicto este lunes. En ese momento, la comisión ha estallado en gritos, abrazos y lágrimas de emoción. Convento Jerusalén repite triunfo: ya ganó también el primer premio en 2025.

Y lo hace con una falla que no deja indiferente.

Los demonios que nos seducen

El lema de la falla, ‘Redimonis’, juega con una idea tan sencilla como inquietante: todos tenemos un precio.

El monumento plantea que los demonios ya no llevan cuernos ni tridentes. Ahora se presentan con forma de salud eterna, dinero fácil, éxito inmediato, poder o juventud.

La falla invita a preguntarse hasta dónde estaría dispuesto cada uno a llegar por cumplir un deseo:

¿Vender el tiempo?

¿La verdad?

¿La dignidad?

¿Incluso el alma?

Con una estética potente y cargada de simbolismo, la obra ha sido diseñada por Daniel Gómez y ha contado con el presupuesto más alto de la Sección Especial: 260.000 euros.

Una comisión acostumbrada a ganar

Para Convento Jerusalén, levantar el primer premio empieza a ser casi una tradición. Con el de este año, la comisión suma 19 victorias en la categoría reina. Su presidente, Paco Segura, no escondía la satisfacción tras conocerse el resultado.

"Estamos encantados. Somos una comisión con 133 años de historia y siempre aspiramos a lo más alto del podio. Apostamos por tener los mejores artistas y el mayor presupuesto, y el resultado es una falla que puede pasar a la historia", ha señalado.

La celebración ha sido especialmente emotiva porque las falleras mayores de la comisión, Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, han vivido el triunfo desde primera fila. Ambas son nietas del empresario Juan Roig y Hortensia Herrero, presentes también durante la lectura del veredicto.

Así queda el podio de la Sección Especial

El segundo premio ha sido para la falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, con el lema “Sent-i-ment”, obra del artista Josué Beitia. El tercer puesto lo ha logrado Na Jordana, con “Passions a la deriva”, de Mario Gual del Olmo.

La lectura de premios marca cada año uno de los momentos más intensos de las fiestas falleras. A partir de aquí, València entra en la recta final de las Fallas.

Quedan todavía algunos de los actos más multitudinarios: la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, la espectacular Nit del Foc, y la inevitable cremà, cuando todas las fallas arderán para despedir otro año de fiesta.

Pero hasta que llegue ese momento, ‘Redimonis’ ya tiene asegurado su lugar en la historia fallera. Porque en Valencia, durante unos días al año, incluso los demonios se convierten en arte.