El compositor Pancho Varona se hace la pregunta más oportuna antes de que 'Pasapalabra' entregue el mayor bote de su historia

Este jueves 5 de febrero a las 23:00h, Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: 2,7 millones de euros. Un hito televisivo que ha generado máxima expectación y que, desafortunadamente para los fieles del programa, pondrá fin al duelo entre Manu y Rosa.

Minutos antes de conocer quién será el agraciado, El Hormiguero contará con ambos concursantes, dando lugar a un evento televisivo que Antena 3 repetirá después de hacer lo mismo con los botes que se llevaron Rafa Castaño, el 16 de marzo de 2023, y Óscar Díaz, el 15 de mayo de 2024.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que el programa del jueves ya está grabado, es normal que pueda surgir una duda entre los espectadores: ¿cómo es posible que no se filtre el nombre del ganador?

Esta misma pregunta se ha hecho el músico Pancho Varona, conocido por ser acompañar a Joaquín Sabina en sus giras durante buena parte de su carrera musical, además de haber colaborado en la composición de algunas de sus canciones más emblemáticas.

"Hay tremendo secretismo"

"Una duda sobre Pasapalabra. Ya han dado el bote hace días, por lo visto. Y esta semana se emite el programa en el que se gana el bote. Hay tremendo secretismo, lógicamente, para conseguir audiencia", cuenta el artista madrileño.

La pregunta, por tanto, es más que obvia y no es el único que se la ha planteado. "¿Cómo consiguen que los espectadores que han ido al plató no cuenten nada?", se pregunta Pancho Varona en su cuenta de X.

La respuesta es muy sencilla, y está en un documento 'top secret'. Se trata de un contrato que incluye cláusulas de confidencialidad y que están obligados a firmar las personas que acuden al programa como público.

Este documento también tienen que firmarlo los concursantes, los invitados famosos que ayudan a los concursantes y, por supuesto, también el concursante rival. Tampoco pueden contar nada los trabajadores del programa, aunque se entiende que son los principales interesados en que todo salga a pedir de boca.