El último ganador del bote de 'Pasapalabra' deja muy claro lo que siente cuando hay que pagar a Hacienda
Óscar Díaz ha sido muy sincero en una entrevista en el diario 'El Mundo'.
Óscar Díaz ha sido el último concursante de Pasapalabra hasta la fecha que ha conquistado el bote del programa que conduce Roberto Leal. En su caso, se llevó 1.816.000 euros en El Rosco.
Más de un año después de aquel momento que difícilmente olvidará en la vida, ha ofrecido una entrevista en el diario El Mundo en la que ha dejado bien claro qué le parece haber tenido que pagar a Hacienda parte del premio.
Tras 25 años participando en concursos, como Saber y Ganar o Boom, ha explicado que "en el aspecto formal, nuestro día a día no ha cambiado demasiado". "En el aspecto potencial, en cambio, sí. Seguimos viviendo en el piso que compramos gracias a Boom y que para nosotros es estupendo", ha contado.
"Es cierto que hay ciertas cosas que antes me planteaba mucho y que ahora hago con un poquito más de alegría, como salir a cenar sin pensar si se pasa del presupuesto del mes. También es verdad que disponemos de un colchón para nosotros y para nuestra gente que antes no estaba", ha razonado.
Tras ello, le han preguntado si uno se llega a hacer o no rico en este tipo de concursos y él ha respondido de forma cristalina. "Pues me pongo a pensar en el dinero que había ganado antes de Pasapalabra y es una pasta, una pasta brutal", ha explicado.
En ese momento, ha confesado que "también hay que pagar a Hacienda, ojo, con mucho orgullo, y entre todo se quedaría en unos 800.000 euros a repartir en un largo período de tiempo". "Ha habido años en que no he participado en ningún concurso, o en los que he participado, pero no he ganado", ha añadido.
"Esos 800.000 euros divididos entre 20 años salen a unos 20.000 al año. Es un sobresueldo, una cantidad importante, pero con 20.000 euros al año en Madrid no vives. Si me preguntas si mi vida ha mejorado, pues sí, claro", ha defendido.