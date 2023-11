Cuenta por qué discutió con la examinadora del carné de conducir y el desenlace es tremendo

El examen práctico de conducir es un trámite por el que tienen que pasar millones y millones de personas alguna vez en su vida y no siempre es un momento sencillo.

Los nervios a veces juegan malas pasadas. Y, otras veces, ocurren situaciones que rozan el surrealismo. Como ejemplo, la situación que vivió un conductor y que ha relatado en el podcast Kncelados.

Según ha contado, acabó discutiendo con una examinadora. "Discutí con ella conduciendo porque me dijo: 'Vamos a ir en dirección Martorell'. Cogí el desvío, y en el siguiente desvío, que ponía Martorell, cogí el desvío. Y me dijo: 'No le he dicho que tome el desvío".

"Digo no, pero me has dicho que vaya para Martorell. Pienso que estás validándome si sé leer las señales y he tomado el desvío porque ahí pone Martorell", recuerda que respondió él. Pero la examinadora siguió convencida: "No, pero no te he dicho que tomes la salida".

"Mi profesor me tocaba la pierna en plan... No le discutas. Y cuando llegamos aparco, baja la examinadora y me da el papel el profesor y me dice: 'Te ha suspendido. Lo has hecho de puta madre. Ahora vengo", relata.

"Y se fue y a los dos minutos vuelve y el no apto estaba tachado. Mi profesor chapó con él porque si no me hubiera hecho ir otra vez a examen", recuerda.

Entre los comentarios, un usuario ha subrayado: "Es raro que te suspendan por esa indicación, porque si te dan una dirección tú haces bien. Por eso tu profe lucho por ti, para que luego digan cosas malas nuestras".