Susanna Griso habla así de Antonio Banderas tras escuchar al actor criticar a Pedro Sánchez

Las palabras que el actor Antonio Banderas dedicó este miércoles en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen dando que hablar y fueron durante todo el jueves uno de los asuntos más comentados del día.

Banderas, durante la conversación con Motos, fue preguntado por la actualidad y por la situación política tanto en España como a nivel mundial. Respecto a lo que ocurre aquí, criticó al jefe del Ejecutivo.

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de Sánchez de hace cuatro años en la bancada de la oposición del PP, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual", comenzó diciendo el actor malagueño.

Banderas, además, añadió que comprende que se pueda cambiar de opinión, pero criticó que fuera así: "Cómo no se va a poder cambiar de opinión, todos los hacemos porque en la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos".

La respuesta de Griso

En Espejo Público emitieron las palabras del actor en el programa de Antena 3. Para introducirlas, Susanna Griso, la conductora del espacio, aseguró que "vamos a escuchar a Antonio Banderas, que ha sorprendido la crítica contra Pedro Sánchez".

Rubén Amón, colaborador del programa, fue el primero en contestar: "¿Quién le iba a decir a Antonio Banderas que a su edad se iba a convertir en un fascista? No cabemos tantos".

"Somos muchos desengañados que hemos votado antaño. El que ha cambiado de principios de juego y de categoría ha sido el presidente del Gobierno", aseguró Amón, que se definió como "un social demócrata liberal que está en el centro".

Respecto a la opinión de Samantha Villar, la periodista aseguró que "es sorprendente que un actor se posicione con la izquierda". Ahí es cuando Griso quiso valorar la opinión de Banderas: "Lo hace desde la tranquilidad porque él se financia sus propios espectáculos, musicales, y no depende de subvenciones".

"A mí me parece muy valiente Antonio Banderas, que empezó siendo chico Almodóvar y fíjate que destino tan distinto del propio Almodóvar, que era uno de los pocos directores de cine que abiertamente seguía apoyando públicamente a Pedro Sánchez hasta hace unos meses", sentenció la presentadora.

El Gobierno reacciona

La contestación desde el Gobierno llegó precisamente por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a través de una entrevista concedida al propio Espejo Público. Su contestación se resume en estos puntos: