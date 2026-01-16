Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Susanna Griso habla así de Antonio Banderas tras escuchar al actor criticar a Pedro Sánchez
Susanna Griso habla así de Antonio Banderas tras escuchar al actor criticar a Pedro Sánchez

Trataron las palabras del intérprete malagueño en 'Espejo Público'. 

Susanna Griso, sobre las palabras de Banderas respecto a Sánchez.
Susanna Griso, sobre las palabras de Banderas respecto a Sánchez.

Las palabras que el actor Antonio Banderas dedicó este miércoles en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen dando que hablar y fueron durante todo el jueves uno de los asuntos más comentados del día. 

Banderas, durante la conversación con Motos, fue preguntado por la actualidad y por la situación política tanto en España como a nivel mundial. Respecto a lo que ocurre aquí, criticó al jefe del Ejecutivo. 

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de Sánchez de hace cuatro años en la bancada de la oposición del PP, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual", comenzó diciendo el actor malagueño.

Banderas, además, añadió que comprende que se pueda cambiar de opinión, pero criticó que fuera así: "Cómo no se va a poder cambiar de opinión, todos los hacemos porque en la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos".

La respuesta de Griso

En Espejo Público emitieron las palabras del actor en el programa de Antena 3. Para introducirlas, Susanna Griso, la conductora del espacio, aseguró que "vamos a escuchar a Antonio Banderas, que ha sorprendido la crítica contra Pedro Sánchez".

Rubén Amón, colaborador del programa, fue el primero en contestar: "¿Quién le iba a decir a Antonio Banderas que a su edad se iba a convertir en un fascista? No cabemos tantos". 

"Somos muchos desengañados que hemos votado antaño. El que ha cambiado de principios de juego y de categoría ha sido el presidente del Gobierno", aseguró Amón, que se definió como "un social demócrata liberal que está en el centro".

Respecto a la opinión de Samantha Villar, la periodista aseguró que "es sorprendente que un actor se posicione con la izquierda". Ahí es cuando Griso quiso valorar la opinión de Banderas: "Lo hace desde la tranquilidad porque él se financia sus propios espectáculos, musicales, y no depende de subvenciones".

"A mí me parece muy valiente Antonio Banderas, que empezó siendo chico Almodóvar y fíjate que destino tan distinto del propio Almodóvar, que era uno de los pocos directores de cine que abiertamente seguía apoyando públicamente a Pedro Sánchez hasta hace unos meses", sentenció la presentadora. 

El Gobierno reacciona 

La contestación desde el Gobierno llegó precisamente por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a través de una entrevista concedida al propio Espejo Público. Su contestación se resume en estos puntos: 

  • "Respeto todas las opiniones políticas y valoro, aprecio y admiro a una persona tan universal como Antonio Banderas, uno de los mejores actores de nuestro país, pero no comparto su opinión".
  • "Somos la política que cree en los derechos humanos, en derechos tan importantes como el acceso a la vivienda, la que combate a dirigentes que están pisoteando los derechos humanos y la que aboga por la paz y no por la guerra".
  • "Hacemos la política contra la que sostienen que agresiones sexuales sean un hecho con el que podamos conformarnos".
  • "Por todo ello, merece la pena dar la batalla desde las posiciones de izquierda y con la socialdemocracia que defendemos los socialistas".
  • "Es más necesario que nunca dar esa batalla para volver a una sociedad de mayor entendimiento, convivencia y paz".
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 