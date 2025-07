Cuenta la realidad sobre uno de los destinos más solicitados estas vacaciones: "Mallorca barato no es"

El cómico Rubén García (@rubengarciacomico) ha subido a su cuenta de TikTok un fragmento de su monólogo en el que se mete de forma divertida con su propia tierra, Mallorca.

"Mallorca, barato, no es. El otro día estuve en Andratx. En un bar de Andratx, ¡27,50 una ensalada!", ha comentado el cómico, indignado a la vez que impactado con el precio.

"Son 400 euros el kilo de lechuga, tío. O sea, ¿cómo va a ser barato? Claro, Q

es que la gente me dice: 'No, Rubén, Es que en Mallorca no hay muchos veganos'.

"Digo, no hay dinero para ser veganos aquí, tío. Pero es que, sin ir más lejos, el otro día, el Diario de Mallorca hizo una publicación en la que decía... Esta semana hemos publicado que en un local del centro de Palma venden John Edge a 18 euros", ha comentado.

"¿Cuál ha sido la cuenta más desproporcionada que has pagado en Mallorca? Primera respuesta. Vuestro diario", ha bromeado el mallorquín, haciendo referencia al periódico de cabecera de la isla.

"A ver, que se nos ha ido un poquito la pinza, se nos ha ido un poquito. Mallorca, destino de lujo. Una semana en Playa de Muro cuesta más que en Maldivas o Tailandia. O sea, ¡hay gente de Mallorca que se está yendo a las maldivas para ahorrar", ha concluido el cómico.