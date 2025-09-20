Cuenta lo que significó para ella la biblioteca como niña migrante y su defensa es clara: "Pública y de calidad"

La lectura puede ser un entretenimiento, una manera de nutrirse y, para muchos, incluso todo un refugio de la realidad, aunque últimamente esta actividad haya sido motivo de polémica.

Y uno de los mejores sitios para adentarse en este hobbie es la biblioteca pública, un lugar acogedor y abierto a todo el mundo que muchas veces es escenario de situaciones llamativas y vidas totalmente distintas.

Este ha sido el caso de la creadora de contenido @flacabangbangdj, quien ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando lo que significó para ella cuando era una pequeña niña migrante el hecho de poder contar con la biblioteca pública.

"Cuando llegué a España tenía 11 años, me mudé a San Sebastián con mi padre y él como buen migrante trabajaba como un loco", ha comenzado relatando la usuaria en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 80.000 visualizaciones.

"Yo por supuesto que iba al cole, pero cuando salía para no quedarme sola en casa todas esas horas, me iba a la biblioteca a leerme el último libro de la Witch o lo que pillase", ha rememorado la tiktoker.

"Después de todo el día en la jungla del cole, donde pasaba bastantes nervios porque tenía que desarrollarme en un entorno completamente nuevo, en la biblioteca me sentía tranquilita, como refugiada", ha asegurado la creadora de contendo.

"Mi padre siempre me inculcó la lectura, pero en la biblioteca descubrí mi propia personalidad y gustos, y no solo en los libros, descubrí también a Bob Marley, Amy Winehouse y mil cosas más", ha apuntado la usuaria.

"Cuando ya me hice adolescente dejé de ir porque me dedicaba a estar en la calle con amigos, pero hoy siento que esos años ojeando cualquier cosa o escuchando CDs random fueron cruciales para quien soy hoy. Todo gracias a los libros, pero sobre todo gracias a una biblioteca pública y de calidad", ha concluido @flacabangbangdj.

"Las bibliotecas nos cuidan y nos dan acceso a la cultura en los barrios obreros. Eternamente agradecido por ellas siempre"; "Mi lugar seguro"; "La biblioteca también fue mi refugio", han comentado algunos usuarios.