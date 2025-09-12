En pleno revuelo por lo de María Pombo y los libros, llega Letizia y deja una frase que parece dirigida a ella

Hace unos días María Pombo dejó una polémica que ha estado varios días sobrevolando por las redes sociales. La influencer vino a decir que no lee libros y "hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer".

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", comentó en respuesta a una persona que le decía que tenía una librería en su casa preciosa pero que sería mejor "si estuviera llena de libros que se han leído".

Comentó María Pombo que a todos "nos han inculcado en un momento de nuestra vida la lectura": "Todos hemos tenido que probar el leer un libro. Haya gente que le gusta y haya gente que no".

"Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer", sentenció entonces, sin saber la que se iba a liar por esas declaraciones.

Letizia sí lee

Ahora, más de una semana después de las palabras de Pombo —que ha explicado en entrevistas posteriores que ha recibido mucho odio por esas palabras sobre los libros y que refuerza su idea inicial de leer no te hace mejor personas— unas palabras de Letizia parecen ir dirigidas a la influencer.

Este viernes, Letizia se ha desplazado hasta Rincón del Soto, en La Rioja, para la apertura del nuevo curso escolar. Allí, en el colegio Entresotos, ha charlado con un grupo de niños y les ha transmitido su amor por la lectura.

"¿Os gustan los juegos, no?", ha preguntado a los niños. "Sí", dijeron los niños. "¿Pero sabéis que leyendo libros se aprende también muchísimo? ¿Vosotros leéis muchos libros?", les ha comentado de nuevo.

Según ha contado Vanitatis, la reina se ha interesado por el tipo de libros que les gustan y ellos han señalado que de todo: cómics, aventuras, cuentos... Ella, conocida lectora y asidua a la Feria del Libro de Madrid, ha señalado que lee también de todo.

Según el citado medio, ha contado que leer no solo es divertido, sino que también fortalece la curiosidad y la creatividad, "habilidades importantes para crecer y entender mejor el mundo que nos rodea".