Cuenta lo que vive cada vez que va solo a un restaurante: dice mucho de la sociedad en la que vivimos
Una realidad de lo más incómoda.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una persona, mirando una carta de un restaurante.Getty Images

En una sociedad donde cada vez se apuesta más por el autocuidado y el estar con uno mismo, todavía hay situaciones en las que hacer cosas en soledad se ve como algo extraño.

Ir al cine, al teatro, salir a comer, ir a algún evento deportivo... Realmente son opciones de ocio que se pueden disfrutar perfectamente sin compañía, y que incluso pueden servir para desconectar y tener momentos de calma.

Sin embargo, todavía hay situaciones en las que la soledad parece que te tiene que hacer sentir vergüenza, algo que ha criticado el usuario de TikTok @n1spero, quien ha contado cuál es la escena que vive una y otra vez cada vez que va a comer solo a algún restaurante.

"¿Pero vosotros sabéis el tercer grado al que me tengo que someter cada vez que me voy a cenar sushi solo? ¿Será posible?", ha comenzado criticando el creador de contenido.

"Es que es lo que os comenté el otro día, que se pueden hacer cosas solo y que no pasa nada, pero que te miran raro, ¡te miran raro todo el rato!" ha asegurado el tiktoker con indignación.

"Llego y digo: uno. Mira al lado...: '¿Uno?'. Y yo digo: Sí, sí, para cenar uno. ¡Se pone nerviosa! La china se ha puesto nerviosa, ha empezado a mirar toda la sala... ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto?", ha relatado, imitando la reacción de la camarera de un restaurante de sushi al que ha ido recientemente.

"Claro, si es que todas las mesas son para mínimo dos. Empieza a mirar, empieza a mirar... ¡Ahí, ahí! Y yo digo: pero no te pongas nerviosa, tranquila. Que no pasa nada, de verdad, que como y me voy, si yo me pongo una serie... Que no pasa nada", ha recordado que le insistía el prpopio comensal a la trabajadora.

"Y luego me miran así, en plan... Pobrecito. ¡Pobrecito no! No, no, o sea, pobrecito nada. Estoy comiendo sushi, que me encanta, solo. ¡Está de puta madre!", ha reivindicado el usuario, quien ha asegurado disfrutar mucho de estos momentos en soledad.

