Cuentan ahora lo que un miembro de la UER dijo a una periodista de TVE en la sala de prensa de Eurovisión

Marta Riesco, reportera de La familia de la tele, ha contado este lunes en su programa todo lo que pasó en la sala de prensa de Eurovisión entre los periodistas de TVE y la organización.

Periodistas de varios medios desplazados allí ya denunciaron el mismo día del concurso que, a raíz del rótulo de TVE pidiendo la paz en Gaza, estaban teniendo problemas con los miembros de la UER.

Ha explicado que RNE estaba haciendo un directo y que ella estaba elaborando un reportaje de cómo se vive la final en la sala de prensa. Como era su primer reportaje hizo numerosas preguntas a sus compañeros.

"Me dijeron que no había problema en grabar, que se ha grabado varios años y no pasaba nada. Vi varias cámaras que estaban grabando y digo continúo con mi reportaje y apareció un señor que es el que vemos en el vídeo, Brutus lo llamé yo, y se acercó de malas maneras y me dijo que parara de grabar", ha contado.

María Patiño se ha cerciorado de que se pudiese grabar y efectivamente se podía: "Cuando veo que a mi compañero cámara le llaman la atención por grabar me dirijo y digo qué pasa, por qué no podemos grabar, y me dice el hombre como vuelvas a hacer una pregunta más te vas a la calle".