Da la réplica más contundente a las palabras de Garamendi sobre la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días

El licenciado en Historia y usuario de X Jagoba Álvarez ha respondido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, después de que este ironizara durante su discurso el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha con la medida propuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del anuncio de la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días.

"Yo pediría un permiso del permiso de Yolanda Díaz, es decir, un permiso de 10 días para descansar de los anuncios de la ministra. Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. ¿se ha estudiado lo que significa esto económicamente? No, esto es porque me apetece, me queda muy bien. Queda 'guay' hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?", aseguró Garamendi.

El presidente de la CEOE ironizó sobre que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando" y reclamó a Díaz "a que vaya muchas de ellas a verlo". "Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución", añadió.

El testimonio de Garamendi se ha hecho viral y sus palabras han sido muy criticadas, especialmente por el tono con el que se pronunció. Una de las respuestas que más repercusión han tenido ha sido la de Álvarez, que ha contado su experiencia personal.

"Permiso de 10 días para poder llorar tranquilo a tu padre. Mi aita falleció, me pasé esos 5 días de trámites con la funeraria, papeleos con la gestoría para las cuentas bancarias, quedarme en casa de mi ama para que no estuviese sola. Para cuando acabaron tuve que volver a trabajar sin haber podido llorar en la intimidad a mi aita", ha contado.

"Pero Garamendi cree que es súper gracioso este chiste que hace de los 10 días. ¡Vete a la Santa mierda Garamendi! ¡Tú y toda la puñetera CEOE!", ha finalizado Álvarez en un tuit que lleva medio millón de reproducciones y 7.000 me gusta.