Garamendi, siendo Garamendi: "Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de Yolanda Díaz"

Antonio Garamendi se posiciona en contra de una medida para los trabajadores anunciada por Yolanda Díaz. Da igual cuando lo leas. El presidente de la CEOE no ha dado la sorpresa al reaccionar a la última propuesta de ampliar el permiso por fallecimiento hasta 10 días.

Horas después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya avanzado su intención, Garamendi ha tachado la iniciativa de "ocurrencia nueva" y ha dejado claro qué le parece. Spoiler: tiene pinta de que no le gusta.

Desde el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, el presidente de la CEOE ha contestado a la medida, como viene siendo habitual, con su tono crítico: "Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa".

Garamendi ha destacado que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando" y ha reclamado a Díaz "a que vaya muchas de ellas a verlo". "Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución", ha razonado.

Pero la cosa no queda ahí, pero el presidente de la CEOE, lejos de hacer una contrapropuesta, ha reiterado que a él le gustaría que hubiese elecciones anticipadas, porque es el único día que "no estamos en campaña electoral".

"¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda 'guay' hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?", ha explicado.

Garamendi ha mostrado sus dudas y ha cuestionado que "a ver qué es lo que plantea" Díaz. Pero dice que "no es el camino" y que quiere dar "mensajes cada día" porque "parece que necesita salir en la tele.