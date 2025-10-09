Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Garamendi, siendo Garamendi: "Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de Yolanda Díaz"
Economía

El presidente de la CEOE ha reaccionado este jueves a la que tacha de "ocurrencia nueva" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el anuncio de la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días.

Yolanda Díaz y Antonio GaramendiEuropa Press via Getty Images

Antonio Garamendi se posiciona en contra de una medida para los trabajadores anunciada por Yolanda Díaz. Da igual cuando lo leas. El presidente de la CEOE no ha dado la sorpresa al reaccionar a la última propuesta de ampliar el permiso por fallecimiento hasta 10 días.

Horas después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya avanzado su intención, Garamendi ha tachado la iniciativa de "ocurrencia nueva" y ha dejado claro qué le parece. Spoiler: tiene pinta de que no le gusta.

Desde el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, el presidente de la CEOE ha contestado a la medida, como viene siendo habitual, con su tono crítico: "Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa".

Garamendi ha destacado que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando" y ha reclamado a Díaz "a que vaya muchas de ellas a verlo". "Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución", ha razonado.

Pero la cosa no queda ahí, pero el presidente de la CEOE, lejos de hacer una contrapropuesta, ha reiterado que a él le gustaría que hubiese elecciones anticipadas, porque es el único día que "no estamos en campaña electoral".

"¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda 'guay' hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?", ha explicado.

Garamendi ha mostrado sus dudas y ha cuestionado que "a ver qué es lo que plantea" Díaz. Pero dice que "no es el camino" y que quiere dar "mensajes cada día" porque "parece que necesita salir en la tele.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 