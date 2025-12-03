Dani Rovira se moja en el debate de si ahora hay más libertad para decir las cosas que hace 20 años

El actor y humorista Dani Rovira ha concedido una entrevista al diario El Mundo en el que ha hablado sobre el estado de la comedia hoy en día en España y sobre cómo ha evolucionado desde hace más de dos décadas.

Preguntado si se ha politizado la comedia por la rivalidad originada entre La Revuelta y El Hormiguero, ha confesado que no cree eso, aunque ha matizado que "sí creo que se ha diversificado mucho y que el cine quizá no se ha enterado, por lo que deberíamos quitarnos complejos que en su día no teníamos".

"Estamos en una etapa donde ciertas fórmulas se repiten sin parar y al que intenta arriesgar se le proscribe y no se le da mucha bola. Me gustaría que este país volviera a subirse a la valentía de hacer comedias diferentes como las hizo tiempo atrás", ha afirmado.

Rovira ha reconocido que se pregunta por qué no se sigue con cosas que se veían hace 20 años: "No es porque ya no se pueda, es que no se quiere. Que es diferente. Hace falta abrir un poquito el espectro de la comedia. Y sé de lo que hablo porque formo parte de ella y he sido partícipe de producciones que han podido resultar repetitivas".

"Es curioso que un país como España, tan representativo del humor, se haya quedado tan estancado. Se está creciendo mucho en otros géneros, como el terror o el drama, pero no veo esa evolución en la comedia", ha rematado.

Rovira afirma que no es corrección política

En ese momento ha sido preguntado por si esto se debe a un exceso de corrección política, a lo que ha contestado que no y que se trata de "un país algo vago en el que cuando una fórmula funciona, se repite hasta la extenuación". Si vas con una idea nueva tienes que pelearte con todo Cristo para que te escuchen", ha sentenciado.

Además, ahí es cuando ha comentado que no es un ofendido de los que creen que antes se podían decir ciertas cosas que ahora no y ha añadido que, según su opinión, "se puede decir lo mismo que se podía decir hace 20 años, de hecho, se puede decir mucho más".

"Lo único que sucede es que hay plataformas suficientes para que la gente te replique, te cancele... Pero eso no está mal ni es censurable. Al revés, es un aliciente para seguir atreviéndose. Y eso tiene que ser más visible en el cine que en ningún otro sitio. El cine siempre ha ido por delante, ha sido transgresor, ha molestado y ha hecho despertar a la sociedad. Y ahora me da la sensación de que el cine va muchas veces esperando a ver qué pasa", ha rematado, añadiendo que se ha referido al arte en general.

Finalmente, ha acabado diciendo que el arte es "el que tiene que adelantarse o ser capaz de distorsionar la realidad lo suficiente como para que uno se vea reflejado a través de la parodia, la crítica, el esperpento o la vergüenza ajena".