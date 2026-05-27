Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La "ola de calor política" en España llega al principal diario de Grecia, que se fija en un detalle de Sánchez en El Vaticano
Virales
Virales

La "ola de calor política" en España llega al principal diario de Grecia, que se fija en un detalle de Sánchez en El Vaticano

El periódico considera que los últimos hechos, coincidentes en el tiempo con la visita de Pedro Sánchez al papa León XIV "han agravado aún más el clima" en España.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Pedro Sánchez, con su esposa e Isabel Celaá, embajadora de España, con el papa en El Vaticano
Pedro Sánchez, con su esposa e Isabel Celaá, embajadora de España, con el papa en El VaticanoSimone Risoluti vía getty images

Algo así como el 'cielo y el infierno'. Estando Pedro Sánchez en El Vaticano y sufriendo España algo parecido a una ola de calor, los juegos de palabras son infinitos. Y no solo dentro de nuestras fronteras, porque la chocante situación térmica y política española han llegado a la primera plana del principal diario griego, I Kathimerini.

El periódico heleno titula su pieza Sánchez: clima caluroso en el Vaticano, ola de escándalos en España, para adentrarse en el doble ambiente que le ha tocado gestionar hoy al presidente del Gobierno, primero en privado y posteriormente en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Por un lado, un entorno "bastante hospitalario" junto a León XIV. Y no solo en términos de protocolo, sino también en el plano político, añade la publicación, destacando que ambos convergen en sus planteamientos sobre asuntos como la guerra en Oriente Medio... para irritación de un Donald Trump que ha cargado verbalmente contra uno y otro. 

Pero frente al escenario favorable en la Santa Sede, I Kathimerini contrasta la "ola de calor política" que, en paralelo a unos días de temperaturas impropiamente altas, "ahora está 'quemando' al propio presidente del Gobierno español y a su entorno".

Haciéndose eco de la investigación de los agentes de la Guardia Civil este miércoles dentro de la sede del PSOE, el periódico griego afirma que estos últimos hechos "han agravado aún más el clima para el partido gobernante español y, personalmente, para el presidente del Gobierno". Se refiere, en este punto, a las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, cuyo juicio arranca este jueves.

Con respecto a la investigación en el seno del PSOE, el medio se hace eco de las palabras del propio Sánchez, que en su rueda de prensa ha prometido que el partido "colaborará" con la Justicia y entregará toda la información que le sea requerida.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos