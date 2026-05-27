La "ola de calor política" en España llega al principal diario de Grecia, que se fija en un detalle de Sánchez en El Vaticano

Pedro Sánchez, con su esposa e Isabel Celaá, embajadora de España, con el papa en El Vaticano

Algo así como el 'cielo y el infierno'. Estando Pedro Sánchez en El Vaticano y sufriendo España algo parecido a una ola de calor, los juegos de palabras son infinitos. Y no solo dentro de nuestras fronteras, porque la chocante situación térmica y política española han llegado a la primera plana del principal diario griego, I Kathimerini.

El periódico heleno titula su pieza Sánchez: clima caluroso en el Vaticano, ola de escándalos en España, para adentrarse en el doble ambiente que le ha tocado gestionar hoy al presidente del Gobierno, primero en privado y posteriormente en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Por un lado, un entorno "bastante hospitalario" junto a León XIV. Y no solo en términos de protocolo, sino también en el plano político, añade la publicación, destacando que ambos convergen en sus planteamientos sobre asuntos como la guerra en Oriente Medio... para irritación de un Donald Trump que ha cargado verbalmente contra uno y otro.

Pero frente al escenario favorable en la Santa Sede, I Kathimerini contrasta la "ola de calor política" que, en paralelo a unos días de temperaturas impropiamente altas, "ahora está 'quemando' al propio presidente del Gobierno español y a su entorno".

Haciéndose eco de la investigación de los agentes de la Guardia Civil este miércoles dentro de la sede del PSOE, el periódico griego afirma que estos últimos hechos "han agravado aún más el clima para el partido gobernante español y, personalmente, para el presidente del Gobierno". Se refiere, en este punto, a las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, cuyo juicio arranca este jueves.

Con respecto a la investigación en el seno del PSOE, el medio se hace eco de las palabras del propio Sánchez, que en su rueda de prensa ha prometido que el partido "colaborará" con la Justicia y entregará toda la información que le sea requerida.