David Uclés le pregunta a Iñaki Gabilondo si estamos abocados a "un futuro bélico" y su sosegada respuesta da que pensar
"Ahora mismo hay demasiados polvorines el mundo".

David Uclés e Iñaki Gabilondo.
El escritor David Uclés y el periodista Iñaki Gabilondo.GETTY

El escritor David Uclés, autor del best seller La península de las casas vacías, le ha preguntado al periodista Iñaki Gabilondo si, en su opinión, estamos "abocados a un futuro bélico" y la respuesta, sosegada, que éste ha dado da pie a una profunda reflexión.

La conversación entre ambos se ha producido en el contexto del pódcast de la Cadena Ser Las cuatro heridas, en el que Uclés se adentra en la herida más profunda de España: la Guerra Civil.

"Muchas veces me temo yo que estemos abocados a un futuro bélico porque, históricamente, cuando el mundo ha llegado a situaciones de atasco que no había por dónde desanudar terminaba pegando un reventón", ha señalado Gabilondo.

"Se producía a modo de depuración. Pega una descarga, eliminaba un montón de cosas y empezábamos otra vez", ha explicado, antes de recordar que "la única lección de historia que se aprende es que no se aprende nunca ninguna lección de la historia". 

"Hay seis o siete polvorines" 

"Hace que en un ratito volvamos a caer ahí. Yo no sé si estamos abocados, pero mirando la historia de la humanidad da la sensación de que el ser humano termina inexorablemente dándose de bruces con los conflictos así", ha subrayado Gabilondo.

En su opinión, "ahora mismo hay demasiados polvorines el mundo": "Ahora mismo hay en el mundo seis o siete polvorines que podrían, con un mal paso, desencadenar un gran follón. Al tiempo también hay otros elementos de contrapeso que pueden evitarlo". 

"Yo, ahora mismo, no veo una inminencia de conflicto, pero no veo un horizonte en el que se esté descartando el conflicto con la ilusión que se tuvo, por ejemplo, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la euforia de las Naciones Unidas, el sueño de un mundo en paz, el nacimiento de lo que sería la Unión Europea, lo del carbón y del acero. La ilusión general de paz, eso ya no está, no existe esa ilusión general de paz", se ha lamentado el periodista. 

