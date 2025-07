El esplendor de David Uclés: "Lo único que tenía era 40 personajes que estaban dispuestos a morir en la península en una guerra"

“Ayer estaba durmiendo en Copenhague, anteayer en Grecia con el Instituto Cervantes, y esta mañana estaba en Gijón”. La vida de David Uclés durante el último año ha sido esto: presentaciones, festivales, ferias y entrevistas. Y ya tocaba parar. “En unos días me voy al campo, al norte”, aseguraba el escritor a El HuffPost a mediados de junio. Solo unos días después lo anunciaba en sus redes sociales: “Dedicaré el resto del año a descansar, escribir mucho y operarme por fin del corazón en otoño. Salvo algunos festivales y viajes internacionales ya cerrados, no haré más actos este 2025. Después de tres años de carretera, tengo que cuidarme para seguir con fuerza”.

Él habla de "tres años de carretera", como si de una rock star se tratase, pero no es una estrella del rock, es un escritor superventas gracias a una novela de la que todo el mundo habla, La península de las casas vacías (Editorial Siruela). Se lanzó en marzo de 2024 y lleva 17 ediciones y suma y sigue. "Es como una bola de nieve. Como el libro es largo, la gente tarda en terminarlo, pero gusta. Y a quien le ha gustado lo recomienda a otras personas y esto ha hecho que cada vez se vaya recomendando más porque ha funcionado mucho el boca a boca. Lo que pasa que a mí también me sorprende porque ya llevamos mucho tiempo mi editor y yo diciendo, bueno, esto ya ha llegado al pico, pero sigue y sigue y no sé dónde va a llegar”.

La novela ya se ha traducido a seis idiomas y se han comprado los derechos para hacer la serie. “Es un honor. Yo no me esperaba todo esto”, expresa agradecido solo unos días después de haber terminado la Feria del Libro de Madrid, donde tuvo más de 40 firmas y fue el escritor más buscado.

Una vida nómada y más de 40 mudanzas

Periodistas, críticos, historiadores... se han deshecho en elogios hacia la obra de Uclés. “Ninguna novela contemporánea me ha conmovido tanto (...) Estoy asombrado y agradecido", afirmó Ian Gibson. “Esta novela es un triple salto mortal que le ha salido muy bien al autor: escritura honesta, comprometida, extemporánea (en el buen sentido) y una memoria dignificante", escribió Nadal Suau en El País. “Es lo mejor que he leído en muchísimos años”, proclamaba Iñaki Gabilondo.

David Uclés dice sentirse abrumado cuando los halagos se dirigen a él, pero no cuando se refieren a la novela, un libro que comenzó a escribir a los 19 años y terminó a los 34 —ahora tiene 35—, y que también fue posible gracias a las becas Leonardo y Montserrat Roig que el joven autor recibió. “Cada año y medio lo registraba, lo pausaba y hacía otra cosa, escribía otro libro —en medio publicó dos, El llanto del león, Premio Complutense de Literatura, y Emilio y Octubre— o cogía un instrumento nuevo de música y me iba a París... Quiero decir, que en todo ese tiempo —quince años— he hecho otras cosas, he vivido y no solamente he estado escribiendo”, matiza sobre ese largo proceso de creación.

En esos años, tocó en las puertas de varias editoriales y muchas de ellas lo rechazaron: “Me esperaba un ratillo, me ponía con otra cosa nueva hasta que se me pasaba el trauma y volvía a mandarlo. La gente me dice ‘has tenido mucha paciencia'; pero no, lo que he tenido es mucha ilusión porque yo pensaba que me iban a llamar siempre de las editoriales". Hasta que llegó Siruela.

Y con todo, el escritor jienense recuerda haber sido muy feliz escribiendo: "Hoy día cierro los ojos y uno de los momentos más felices de mi vida son esas noches en los Alpes terminando la historia". Porque esta novela la escribió en los Alpes, en París, en Toulouse, en Pamplona... "Como estudié traducción, al principio me mudé por eso, para aprender idiomas. Luego me empecé a mudar por el libro y luego me acostumbré, y llega junio y empiezo a pensar en marcharme. Me he mudado mucho, tanto que llevo más de 40 mudanzas", asegura.

Sí, Uclés es nómada por principio —y reivindica esa forma de vida— y en esencia un polifacético artista que además de escritor, es pintor y músico. "Bueno, dicen que quien mucho abarca poco aprieta. Escribía un poquito, luego me metía a pintar... y no me centraba. Pero es que era la única manera de sobrevivir y seguir escribiendo: necesitaba pintar y vender las pinturas, y necesitaba tocar en la calle para ganar dinero", cuenta. Eso sí, ahora ha decidido aparcar la pintura pero sí piensa seguir cantando "pero sin gorra", sin pasar la gorra.

40 personajes dispuestos a morir en una guerra

"La península de las casas vacías es el fruto de quince años de trabajo y de un exhaustivo viaje de documentación y memoria por la geografía española", describe la reseña del libro, con el objetivo de construir la gran novela sobre la Guerra Civil porque "no había una novela que lo contara todo, como sí la hay de capítulos fundamentales de la historia de otros países", y menos que contara el conflicto desde el realismo mágico de una manera total. "Como tenía tiempo dije: 'Voy a escribir una novela que recorra toda la guerra con mi espíritu y mis peculiaridades”, explica el autor jienense sobre el ambicioso proyecto literario que afrontó cuando aún no había cumplido 20 años, recorriendo todos los escenarios "desde los últimos estertores de la República hasta el comienzo de la posguerra".

"Era una ambición muy grande, yo no era historiador, no tenía ni idea de la guerra y lo único que tenía era 40 personajes que estaban dispuestos a morir en la península en una guerra", reconoce David Uclés. Entre personajes, hay uno que articula la historia: Odisto. "Él es mi Odiseo protagonista de una épica moderna, y de ahí el nombre, no es baladí. Y él emprende un viaje de ida y vuelta. Es un hombre no político, un héroe anónimo que se ve arrastrado por la guerra y está basado en mi abuelo".

Odiseo vive en Jándula, que es Quesada, el pueblo de donde viene Uclés, "el lugar de mi infancia y el de los recuerdos que todos guardamos". Dicen de Jándula que es el Macondo de Cien años de soledad a la española y comparan la obra del jienense con la de Gabriel García Márquez. "No es el autor de realismo mágico que más me ha influido, pero me inspiró la idea de hacer un Macondo íbero. Es un honor que me comparen con él porque, aunque él no fue el creador de esta corriente, sí que lo patentó, aunque el realismo mágico es más antiguo que...", puntualiza sobre esta comparación.

Para Uclés es tiempo de disfrutar, desde la calma de su aislamiento mediático, del éxito, de ser el invitado de lujo en las más importantes citas literarias, de ser reclamado para prologar a algunos de los autores a los que admira, de que en las aulas de los institutos su libro se recomiende a los alumnos para entender y profundizar en la Guerra Civil y de ser reconocido con diferentes premios y galardones. El último, el Premio Espartaco de novela histórica de la Semana Negra de Gijón que recogió esta misma semana. "No pienso mucho en el futuro porque cada día es una cosa nueva", concluye cuando le preguntamos por el mañana en su recién estrenada carrera como escritor de éxito.