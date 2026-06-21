Decenas de comentarios al ver quién está al lado de Fernando Hierro: si sabes quién es tienes más años que un bosque

España vuelve a sonreír en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después de una primera jornada rara contra Cabo Verde, que se saldó con empate a cero, han llegado los goles.

La Selección Española ha goleado 4-0 a Arabia Saudí —selección que ganó a Argentina en el mundial pasado de Qatar— con goles de Lamine Yamal, Oyarzabal por partida doble y Marc Cucurella.

Como siempre en estos eventos, los usuarios están ojo avizor pendientes de todo lo que sucede tanto en el césped como en la grada y ha sido allí donde ha aparecido el mítico futbolista de España y del Real Madrid, Fernando Hierro.

Juan Carlos Rivero ha sido el que ha puesto el foco en él cada vez que las cámaras lo enfocaban y en X ha dado mucho juego, sobre todo por ver a quién tenía sentado a los lados y justo debajo.

A su izquierda estaba sentado un compañero de fatigas en el Real Madrid, el lateral derecho Michel Salgado y a su derecha —esta es para los más mayores de la casa— estaba el también mítico Youri Djorkaeff.

Djorkaeff es un delantero francés que fue una de las estrellas de la selección gala, con la que ganó el Mundial de Francia en 1998 y la Eurocopa del año 2000, en uno de los ciclos más exitosos de la historia francesa.

En cuanto a clubs, Djorkaeff jugó en equipos históricos de Francia como el Mónaco y el PSG y en el Inter de Milán, donde también marcó una época con sus pases y sus goles.

Y debajo de él estaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que antes en TVE había dado a España como una de las favoritas para ganar este mundial con el permiso de Francia, Argentina y Alemania, hasta el momento las tres selecciones que más en forma parecen estar.