Declaran improcedente el despido de un jefe de cocina por poner a sus trabajadores las libranzas antes de un festivo: "El karma existe"

Jesús, jefe de cocina, trabajaba en un restaurante de A Coruña que pertenecía a un grupo hostelero y fue despedido por, según sus superiores, "bajo rendimiento", pero ha contado cuál es el verdadero motivo, especialmente después de que lo declararan improcedente y le hayan indemnizado por ello.

Fue en Nochebuena, un 24 de diciembre. "Por ser demasiado buen jefe", ha expresado al principio del vídeo publicado en su perfil de TikTok (@jesus.revius), que ha acumulado 100.000 visitas (y subiendo). En aquel momento era jefe de cocina, en el que después de un año "durísimo" consiguió un equipo "estable y comprometido".

Decidió "premiarlos" en Navidad, consiguiendo organizar los turnos para que todo su equipo tuviera dos días libres: "Los de siempre, y que pudieran disfrutar del festivo 25 y del 1, que los festivos no son recuperables según el convenio de hostelería... Los dos días que cierra esta empresa".

"Imaginaos la felicidad del equipo, conciliar en hostelería y pasar la Navidad con su familia...", ha expresado Jesús. La mañana del 24 de diciembre llegó el jefe de la cadena de restaurantes "con cara de pocos amigos", preguntándole cuántos días libraban allí esa semana.

"Yo le digo que los dos de siempre más el festivo que por convenio no se recuperan. Ahí brotó, se puso hecho una furia: 'Sois unos caraduras, ¿quién te ha dado permiso? Os damos la mano y nos cogéis el brazo'".

"Sois el único local del grupo que hace esta vergüenza", añadió el jefe. Tal y como ha recordado Jesús, como él es una persona que nunca se ha callado, le respondió que estaba "orgulloso de ser el único" y que "ojalá el año que viene te lo hagan los demás". Cuando el dueño dijo que "ya está todo hablado", se marchó.

No fue hasta el final del turno ("¡casualidad!" dicen) que al marcharse a casa, una hora después de lo que le toca realmente, el encargado le dio una carta de despido disciplinario "por bajo rendimiento".

Denunció el despido y admitieron la improcedencia: "Y ahora mismo estoy de vacaciones indefinidas y con un buen dinerito en el bolsillo. El karma existe".