Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Deja esta reflexión sobre lo que está pasando con los bares en España tras pedir un café en Portugal
Virales
Virales

Deja esta reflexión sobre lo que está pasando con los bares en España tras pedir un café en Portugal

"Las cosas que tenemos que aprender de Portugal".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Una mujer sostiene una taza de caféGetty Images

En medio de una tendencia cada vez más creciente, especialmente en el centro de las grandes ciudades, a ver cómo los bares de esos que se llaman auténticos van dejando paso a cadenas de alimentación y cafeterías de especialidad, encontrarse con un café de este estilo y a este precio es casi imposible.

Ha sido el popular creador de contenido gastronómico Pablo Briones, conocido también por su cuenta Bocatas del mundo, el que lo ha difundido. Lo ha hecho tras viajar hasta Portugal y acabar haciendo una reflexión sobre el precio y sobre cómo es la situación en España a la hora de ir a tomar un café. 

"Café excelente, corto y caliente, por 0,90€. Las cosas que tenemos que aprender de Portugal y abrir menos coffee specialty", ha asegurado en su perfil de X, junto a una imagen del café que ha consumido. 

Su publicación ha generado reacciones y, en la respuesta que ha dado a una de ellas, ha explicado el motivo por el que piensa así. "¿Por qué, Pablo? ¿Te parece malo el café de especialidad? ¿Es peor que ese que te has tomado o sólo te parece bien porque te resulta barato?", le han preguntado.

La explicación de Briones

Briones ha contestado que "para nada" y ha reconocido que es consumidor de vez en cuando, pero que está "cansado de cafés de especialidad cada 100 metros por el centro de Madrid".

"Sinceramente, me gustaría encontrar un buen café en cualquier bareto de Madrid a un precio razonable, no un torrefacto largo por mínimo 1,50€", ha asegurado el creador de contenido. 

En otros tuits ha aprovechado para insistir en esa idea de que no es partidario del modelo de que solo haya cafeterías de especialidad de ese estilo: "No he dicho lo contrario, de hecho de vez en cuando soy consumidor, pero estoy harto de esos que abren por moda sin saber".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 