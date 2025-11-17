Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Deja una reseña llamando al dueño de un restaurante "mentiroso" y su respuesta es toda una lección
Virales

Virales

Deja una reseña llamando al dueño de un restaurante "mentiroso" y su respuesta es toda una lección

"Mentiroso, maleducado y prepotente".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La respuesta de un hostelero, en el pantallazo del tuit de @soycamarero.
La respuesta de un hostelero, en el pantallazo del tuit de @soycamarero.@soycamarero

La popular cuenta Soy Camarero, que es referencia en el mundo de la hostelería al difundir multitud de ofertas, reseñas, anécdotas y situaciones que pasan en el día a día de bares y restaurantes de todo el país, ha mostrado la respuesta que ha dado el dueño de un negocio a una persona que le había dejado una mala reseña en Google.

Este cliente valoró su experiencia con una sola estrella y escribió lo siguiente en su perfil: "Aparece como abierto, pero está cerrado. Además, es un mentiroso, ya que me dijo que los lunes por la noche no abre, pero que aquella noche había abierto el bar porque el resto de bares estaban cerrados".

"Mucha suerte y mejor diga la verdad. Sobre si fui maleducado, con usted solo le dije que en Google salía abierto y me dijo que no, que era imposible. Después se lo enseñé y no me pidió ni disculpas, simplemente me fui", remató.

La contestación del dueño

El hostelero le ha decidido contestar de forma educada: "Hola, yo mismo le atendí ayer por la noche. El bar estaba abierto, le dije que la cocina estaba cerrada porque tuvimos un incendio en la campaña extractora, por eso la cocina estaba cerrada. Fue usted un maleducado conmigo, cosa que permití por mi profesionalidad y por el valor que le doy a mi trabajo". 

"Le pregunté si tenía reserva y usted me contestó de muy malas maneras diciéndome que para qué porque si en Google pone que está abierto tenéis que tenerlo abierto. Gente como usted es la que hace que la profesión sea tan, y cada vez más, complicada", ha proseguido. 

Este hostelero le ha preguntado si "es perfecto" y si alguna vez "le había pasado en su trabajo un infortunio que le impida trabajar". "Espero que si un día tenga un problema se encuentre usted a alguien con su actitud y le trate tan mal como me trató a mí", le ha replicado.

Por último, le ha pedido "por favor, por humanidad, no eduque a su hijo con sus valores" y le ha sentenciado diciéndole que "si tiene algún problema no lo pague con los demás". "Mentiroso, maleducado y prepotente", ha finalizado.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 