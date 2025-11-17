Deja una reseña llamando al dueño de un restaurante "mentiroso" y su respuesta es toda una lección

La popular cuenta Soy Camarero, que es referencia en el mundo de la hostelería al difundir multitud de ofertas, reseñas, anécdotas y situaciones que pasan en el día a día de bares y restaurantes de todo el país, ha mostrado la respuesta que ha dado el dueño de un negocio a una persona que le había dejado una mala reseña en Google.

Este cliente valoró su experiencia con una sola estrella y escribió lo siguiente en su perfil: "Aparece como abierto, pero está cerrado. Además, es un mentiroso, ya que me dijo que los lunes por la noche no abre, pero que aquella noche había abierto el bar porque el resto de bares estaban cerrados".

"Mucha suerte y mejor diga la verdad. Sobre si fui maleducado, con usted solo le dije que en Google salía abierto y me dijo que no, que era imposible. Después se lo enseñé y no me pidió ni disculpas, simplemente me fui", remató.

La contestación del dueño

El hostelero le ha decidido contestar de forma educada: "Hola, yo mismo le atendí ayer por la noche. El bar estaba abierto, le dije que la cocina estaba cerrada porque tuvimos un incendio en la campaña extractora, por eso la cocina estaba cerrada. Fue usted un maleducado conmigo, cosa que permití por mi profesionalidad y por el valor que le doy a mi trabajo".

"Le pregunté si tenía reserva y usted me contestó de muy malas maneras diciéndome que para qué porque si en Google pone que está abierto tenéis que tenerlo abierto. Gente como usted es la que hace que la profesión sea tan, y cada vez más, complicada", ha proseguido.

Este hostelero le ha preguntado si "es perfecto" y si alguna vez "le había pasado en su trabajo un infortunio que le impida trabajar". "Espero que si un día tenga un problema se encuentre usted a alguien con su actitud y le trate tan mal como me trató a mí", le ha replicado.

Por último, le ha pedido "por favor, por humanidad, no eduque a su hijo con sus valores" y le ha sentenciado diciéndole que "si tiene algún problema no lo pague con los demás". "Mentiroso, maleducado y prepotente", ha finalizado.