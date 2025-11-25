Denuncia lo que le ha pasado al querer ir a un médico en Madrid en fin de semana: "Es para hacérselo mirar"

El empresario y político de Más Madrid en el distrito de La Latina de Madrid Sergio Paniagua ha contado en su perfil de X, la red social conocida por todos como Twitter, lo que le ha pasado al querer ir a su médico debido a una infección en el oído de otitis y ha hecho una reflexión sobre lo que pasa en la capital.

"Que en Madrid para una otitis termines en un hospital al no existir centros de salud o de primera asistencia abiertos un sábado o domingo, es para hacérselo mirar", ha escrito, mostrando una imagen de una sala de espera hospitalaria.

"Pero mientras los comercios, restauración y el consumo abierto 24/7. Pero somos la mejor comunidad para morir", ha afirmado Paniagua en un mensaje que ha superado el millar de me gusta y ha sido visto más de 65.000 veces.

Además, en respuestas a a otros mensajes que le han dicho que en otros lugares también cierran los fines de semana, ha asegurado que "sí, pero algunos tienen un servicio de enfermería y doctor de urgencia o guardia".

"Se llaman Servicios de Urgencias Médicas de Atención Primaria en Madrid, pero los cerraron para concentrarlos en los hospitales", ha especificado el político madrileño. Paniagua también ha enlazado a una noticia de Antena 3 de junio del 2022 en la que se informaba que "Madrid reorganiza las urgencias y cierra 37 SUAP y abre 17 Puntos de Atención Continuada, 7 sin médico".

La celebración por el alumbrado navideño

Esta imagen contrasta con la vivida este sábado con el encendido del alumbrado navideño en la capital, al que se ha destinado más de seis millones de euros y que contó con un gran espectáculo de luces y música sobre la fachada del Ayuntamiento para dar la bienvenida a la Navidad.

En total y según se ha informado, Madrid lucirá durante 42 días, hasta el 6 de enero, 13 millones de bombillas repartidas en 7.134 cadenetas, 126 cerezos y 13 grandes abetos luminosos situados en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos de la capital.