Desconcierto total con el tuit publicado por Sánchez: solo es un número, pero puede tener un gran significado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue dando que hablar en las redes sociales con sus vídeos y recomendaciones musicales en TikTok, aunque esta vez ha desconcertado a todo el mundo este lunes a primera hora gracias a un tuit publicado en su perfil de la plataforma de Elon Musk.

Sánchez ha publicado simplemente el número 22 a las 7:22 horas, algo que ha llamado mucho la atención a todos los que lo estaban leyendo. El hecho de que falta todo el contexto ha despertado multitud de teorías, aunque ha habido una que ha cobrado más fuerza... y que a los pocos minutos se ha confirmado.

Esta sería que España ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los tiros parecían que iban en esa dirección, ya que en la primera quincena del pasado mes de marzo, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se llegó a un total de 21.860.256 cotizantes en la serie diaria tras sumar 128.298 personas afiliadas nuevas.

"Millones de afiliados a la seguridad social. Si os lo dicen hacen 10 años se vería como una utopía", ha escrito una tuitera. "22 millones de cotizantes en la Seguridad social", ha publicado otra como respuesta. "Millones de ocupados a la Seguridad Social", ha reaccionado un tercero.

La explicación a ese tuit llega a las 8:22

Una hora después, a las 8:22 de la mañana, Sánchez, engalanado con la camiseta de la selección española, ha confirmado que se trata de esos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

"España tiene el mejor equipo, sois los que levantáis las persianas, quienes cuidáis, enseñáis, quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes empujáis, levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia y por primera vez España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos", ha afirmado en el vídeo.