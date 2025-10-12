Desvela la estafa de muchos influencers que enseñan una vida de lujo en Dubái

Si algo nos ha enseñado el mundo digital es que nunca hay que creerse a pies juntillas todo lo que ves en redes sociales. Sobre este tema es sobre el que ha hablado el creador de contenido Fabio (@fabiomnz), quien ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok desvelando una realidad que ocurre frecuentemente en el mundo de los influencers que se van a hacer contenido a Dubái.

"Dubái tiene cosas... Dubái tiene cosas y yo os voy a contar una de esas cosas de Dubái. Esto es como un secreto que está ahí barrido debajo del sofá del gremio de los creadores de contenido", ha asegurado el tiktoker.

"Algunos ya lo sabéis, pero a lo mejor otros muchos pues no. Bueno, pues como sabemos, muchos creadores de contenido se van a Dubái y hay dos maneras de triunfar de forma asegurada en Dubái", ha comenzado explicado el usuario.

"La primera es comer mierda, no de manera figurada, y la segunda es la que yo os vengo a contar. Como todos sabemos, ahí hay un montón de pelos de brócoli que, nótese la ironía, como todos han estudiado finanzas en el ESSEC de París, pues te enseñan cómo sacar tu empresa a bolsa, te hacen coaching y te convierten en este superhombre del que hablaba Nietzsche", ha bromeado.

"O a lo mejor de vez en cuando te hacen un truquito de magia que aprendieron durante la carrera. Y tú dices: mira, es que prefiero echarme el tarot que hacerle caso a estas personas", ha ironizado el creador de contenido.

"Pero tú te pones en duda porque claro, esta persona está subiendo los vídeos desde un rascacielos o esta persona está subiendo fotos en un jet privado o esta persona está subiendo fotos en un Lamborghini... y aquí es donde está la trampa", ha apuntado Fabio.

"Porque claro, ya se habló también de que en Dubái hay gente que alquila sus Lamborghini para que la gente se haga fotos, pero es que no es eso, es que está ocurriendo una cosa distinta", ha mencionado el tiktoker.

"Lo que ocurre: aquí hay un tío, llamese Manolo, que pues realmente súper rico y sí que es dueño de todos estos yates, coches, mansiones... todo. Y tú eres un pelo de brócoli que como ganaste 10.000 seguidores en TikTok de forma fácil te saliste de la ESO antes de terminarla y ahora no te queda ni mierda en las tripas", ha manifestado el usuario.

"Entonces decides aceptar el dilema moral de ganarte la vida estafando a la gente. Y entonces tú entras en la red de Manolo que te deja usar sus coches, sus yates, sus mansiones, sus jets privados y hacerte fotos en ellos a cambio de que tú hagas contenido promocionando la criptomoneda de Manolo", ha expuesto Fabio.

"Tú realmente no estás ganando nada. En plan, a ti solamente te están permitiendo que tengas como ese estilo de vida, entre comillas, pero que tú no estás obteniendo ninguna fuente de ingresos", ha indicado.

"Entonces claro, es que yo me preguntaba: ¿Esta persona cómo coño está de aquí para allá todos los días? Hoy en un Lamborghini, mañana en un jet privado, luego en un rascacielos... Digo: ¿pero y este? En plan, porque tampoco le están entrando campañas que tú digas: pues que ahora tiene lo de redes sociales. No, es que no está haciendo nada. En plan, ¿este cómo pollas vive de esto? Pues aquí está la trampa", ha contado el tiktoker.

"Entonces, cuando veáis, porque hay mucha gente que se lo cree, un chaval que podría ser tu primo del pueblo de 14 años que está en un Lamborghini de color verde subrayador, una cosa más fea que su puta madre, y os esté haciendo vídeos de 'mira hasta dónde he llegado'... Illo, está en Pirámides Manolo. Y aquí el secreto de hoy", ha concluido el creador de contenido.