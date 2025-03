La policía detecta de inmediato una nueva estafa en forma de trabajo en las redes sociales

La Policía Nacional ha detectado de inmediato y ha alertado de un nuevo intento de estafa de los ciberdelincuentes con un nuevo modus operandi para que cada vez sean más las víctimas de su trampa.

Lo primero que hacen es elegir a una persona al azar por diferentes vías, como las propias redes sociales o mensajes telefónicos, ofreciendo una "oferta laboral" en la que se paga a cambio de dar 'me gusta' a algunos contenidos de redes sociales como Instagram.

Tiran esta oferta sencilla, prometiendo un gran pago, pero insisten en que primero se tienen que dar de alta en algunas plataformas digitales que, en las sombras, están controladas por los propios timadores. El primer indicio de que algo no huele bien es que uno de los requisitos para iniciar sesión es pagar una pequeña cantidad de dinero.

Es la única forma, según los timadores, de poder cobrar todas las comisiones por cada 'me gusta' pulsado en las publicaciones. También suman al planteamiento que ese dinero será devuelto.

Siguen jugando con la confianza de la víctima, cumpliendo su parte del trato hasta que va aumentando el dinero, hasta que desaparecen completamente del mapa, haciendo que pierdan la comunicación con la propia plataforma digital y, entonces, el dinero ya está perdido.

Las plataformas principales en las que se mueven son WhatsApp y, sobre todo, Telegram. Un ejemplo de esta estafa lleva directamente a la influencer Ángela Mármol, que recientemente ha publicado una historia en Instagram enseñando que a una seguidora le han ofrecido una cantidad de seis euros a cambio de seguir su perfil.

Historia de Instagram de @Angelamarmol.

"Un par de personas me habéis dicho eso, suerte que no han sido más porque de verdad no tengo ni idea de nada de eso. No entiendo por qué están pasando mi perfil, pero yo no tengo nada que ver, si os lo pasan por grupos de Telegram no les hagáis caso, por favor", ha expresado la creadora de contenido.

El Banco de España da consejos para evitar caer en la estafa

El portal de Internet del Banco de España está al tanto de la situación y de este tipo de timo, por lo que ha señalado en su web una serie de recomendaciones y consejos para evitar ser una víctima más.

Lo primero que han mencionado es que es importante actuar con desconfianza y usar el sentido común. "Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente sea falso. ¿No te parece extraña una oferta de trabajo consistente en darle 'likes' a una publicación?", han avisado.

Importante es bloquear al remitente y eliminar al mensaje y, aunque uno se dé cuenta de la estafa, no seguirle la broma. También sugieren no transferir dinero a personas desconocidas. Por último, pero no menos importante: proteger la información personal.