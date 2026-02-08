Apuñalamiento mortal en el Sector Sur de Córdoba: seis detenidos tras una reyerta

Seis personas han sido detenidas este domingo en Córdoba por su presunta implicación en un apuñalamiento mortal ocurrido en el barrio del Sector Sur, según han confirmado fuentes policiales.

Los arrestos se han producido en la calle Libertador Simón Bolívar, después de que los agentes intervinieran tras una pelea que acabó con una víctima mortal.

El suceso tuvo lugar en la calle Loja alrededor de las 15.45 horas. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de una reyerta en la zona y de la posible existencia de heridos.

Tras la llamada, se activaron los servicios sanitarios del 061, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, que se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas de la agresión, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.