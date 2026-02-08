Ismael Serrano da su opinión sobre la polémica entre David Uclés y Pérez-Reverte: pocos lo han dicho y es para tenerlo en cuenta

El músico Ismael Serrano ha dado su sincera opinión sobre la polémica que rodea en los últimos días a los escritores David Uclés, Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, y a Arturo Pérez-Reverte, después de la negativa del primero a asistir a unas jornadas coordinadas por el segundo.

Los actos en cuestión tenían como título '1936: La guerra que todos perdimos', y Uclés anunció que no asistiría, pese a haber confirmado previamente su presencia, para no tener que compartir cartel con el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y con el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

En una entrevista en El Español, Ismael Serrano ha opinado sobre la tan llevada y traída decisión de Uclés: "Me parece legítimo no querer sentarse con Espinosa de los Monteros. Yo le entiendo. Pero la persona que quiere ir y debatir, también me parece bien".

"Creo que está bien someterse a ese debate y, sobre todo, utilizar ese espacio para dialogar. No tengo una opinión férrea en este sentido", ha matizado.

"El acoso que recibe Uclés es aberrante"

En cualquier caso, ha subrayado otra idea importante: "Pero sí que lo que tengo claro es que el acoso que recibe Uclés es aberrante, es puro bullying. Se ríen de su orientación sexual, de la forma en la que viste… Y lo hacen por su relato de la Guerra Civil. Por tanto, esos ataques por supuesto que tienen un tinte ideológico".

En una entrevista en Onda Cero, Uclés dejó clara su postura: "Yo no me iba a sentar ni con Aznar ni con Espinosa de los Monteros. Yo me iba a sentar con Luis Mateo Díez. Yo no tengo problema en conversar con él, al contrario. Claro que con él quería hablar. A mí no me propusieron hablar con Aznar. La gente dice que yo le tenía miedo al diálogo. No le puedo tener miedo a un diálogo que no existía".

"Si no fui por algo será. Yo vi el cartel, no me siento cómodo y no voy. No quiero compartir cartel con Espinosa de los Monteros", ha insistido.