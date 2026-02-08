Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ismael Serrano da su opinión sobre la polémica entre David Uclés y Pérez-Reverte: pocos lo han dicho y es para tenerlo en cuenta
elecciones aragón
La participación a las 18:00 supera el 56% y sube más de un punto y medio respecto a 2023
Virales
Virales

Ismael Serrano da su opinión sobre la polémica entre David Uclés y Pérez-Reverte: pocos lo han dicho y es para tenerlo en cuenta

Ha sido muy claro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El escritor David Uclés y el músico Ismael Serrano.
El escritor David Uclés y el músico Ismael Serrano.GETTY

El músico Ismael Serrano ha dado su sincera opinión sobre la polémica que rodea en los últimos días a los escritores David Uclés, Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, y a Arturo Pérez-Reverte, después de la negativa del primero a asistir a unas jornadas coordinadas por el segundo.

Los actos en cuestión tenían como título '1936: La guerra que todos perdimos', y Uclés anunció que no asistiría, pese a haber confirmado previamente su presencia, para no tener que compartir cartel con el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y con el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

En una entrevista en El Español, Ismael Serrano ha opinado sobre la tan llevada y traída decisión de Uclés: "Me parece legítimo no querer sentarse con Espinosa de los Monteros. Yo le entiendo. Pero la persona que quiere ir y debatir, también me parece bien". 

"Creo que está bien someterse a ese debate y, sobre todo, utilizar ese espacio para dialogar. No tengo una opinión férrea en este sentido", ha matizado.

"El acoso que recibe Uclés es aberrante"

En cualquier caso, ha subrayado otra idea importante: "Pero sí que lo que tengo claro es que el acoso que recibe Uclés es aberrante, es puro bullying. Se ríen de su orientación sexual, de la forma en la que viste… Y lo hacen por su relato de la Guerra Civil. Por tanto, esos ataques por supuesto que tienen un tinte ideológico".

En una entrevista en Onda Cero, Uclés dejó clara su postura: "Yo no me iba a sentar ni con Aznar ni con Espinosa de los Monteros. Yo me iba a sentar con Luis Mateo Díez. Yo no tengo problema en conversar con él, al contrario. Claro que con él quería hablar. A mí no me propusieron hablar con Aznar. La gente dice que yo le tenía miedo al diálogo. No le puedo tener miedo a un diálogo que no existía".

"Si no fui por algo será. Yo vi el cartel, no me siento cómodo y no voy. No quiero compartir cartel con Espinosa de los Monteros", ha insistido. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales