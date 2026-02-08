El oro alcanza máximos históricos y los expertos dictan sentencia: "Es el mejor indicador de las desgracias del mundo"

Durante la crisis financiera de 2008, el oro superó la marca simbólica de los 1.000 dólares (846 euros) por onza (31,10 gramos). Un hito histórico y preocupante que plasmó un momento de inestabilidad en los mercados financieros. Ahora, casi dos décadas más tarde, la curva de precios se ha vuelto casi vertical. Según recoge el diario francés Liberation, el lunes 26 de enero, una onza de oro superó por primera vez los 5.000 dólares (4.200 euros).

"Desde 2024, hemos ido de mil en mil", asegura Nicolas Cracco, director general de Gold Avenue, una plataforma para la compra, venta y almacenamiento de metales preciosos, que, además, es filial del grupo suizo MKS PAMP, uno de los principales actores en el mercado global del oro. En conversación con el periódico cuenta que lo "característico" es que "no es una crisis económica o financiera específica la que dicta este precio histórico, sino una crisis de confianza ante una crisis geopolítica global".

El oro sube en tiempos de incertidumbre geopolítica

Por su parte, Philippe Chalmin, fundador del Cercle Cyclope, una empresa que publica cada año un informe sobre los mercados globales de materias primas, dice, en declaraciones al medio de comunicación, que "el oro es el mejor indicador de los males del mundo". En las últimas semanas, además de los conflictos en Ucrania y Gaza, ha habido otras tensiones geopolíticas, desde Venezuela hasta Irán, Groenlandia y la guerra comercial de Donald Trump.

Precisamente, Chalmin mira con especial atención a los últimos movimientos de Trump en la Casa Blanca. El clima de incertidumbre generado por los numerosos cambios de inversión de la administración estadounidense está alejando a inversores y bancos centrales del dólar, que tradicionalmente se han considerado refugios seguros para competir con el oro.

"La fortaleza del dólar se basaba en una creencia: la de la independencia de la Reserva Federal [el banco central estadounidense], que no estaban sujetos a los dictados de la Casa Blanca", explica. "El hecho de que Jerome Powell [el actual presidente de la Fed], que hoy podría considerarse el principal oponente de Trump, se marche en mayo, y que su sucesor sea nombrado por Trump, preocupa a todos", asegura.

En las economías avanzadas, el aumento de la deuda pública también contribuye al auge del oro. De hecho, algunos inversores a largo plazo, convencidos de que la inflación será la única forma de que los gobiernos sigan siendo solventes, recurren al oro, que es capaz de preservar su valor a largo plazo.

Compras masivas de bancos centrales

Tal y como reza la publicación, el espectacular aumento del precio del oro se debe "en gran parte" a las compras masivas de los bancos centrales de países emergentes, que buscan reducir su exposición al dólar estadounidense. En total, en los últimos quince años, los bancos centrales de todo el mundo han acumulado más de 5.500 toneladas de oro.

El experto Jeff Currie, explica en un comunicado recogido por el medio de comunicación que el mercado está "seco". No obstante, esto no ocurrió en Europa que vendió gradualmente sus reservas de oro, "sin ver sentido" en "mantener un activo sin rendimiento, caro de almacenar, cuando podían colocar sus dólares en bonos del Tesoro estadounidenses, bonos emitidos por el arquitecto y garante del sistema financiero global".

En cuanto a Rusia, la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas marcaron un antes y un después en la compra del mineral. "En el caso ruso, para el momento de la segunda invasión en 2022, el Banco Central de Rusia había reemplazado en gran medida sus activos del Tesoro estadounidense por otros activos no monetarios, especialmente oro físicamente poseído en Rusia", asegura Currie. Un hecho que marca el principio de su "desdolarización". China también ha aumentado su arsenal.