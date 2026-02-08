Nuria Roca dicta sentencia acerca de las comentadísimas palabras de Estrella Morente sobre Rosalía 

La presentadora Nuria Roca, al frente de La Roca de La Sexta, se ha posicionado tras las comentadísimas palabras que la cantante Estrella Morente ha pronunciado sobre Rosalía.

Morente ha hecho público su disgusto con la artista catalana tras haber colaborado en un tema de su reciente disco, Lux, y ha llegado a afirmar que está incluso avergonzada por el resultado final del tema La rumba del perdón.

En declaraciones a Catalunya Radio, Morente ha sido más que clara: "Rosalía, no todo vale". El motivo principal de su queja es que apenas se escuchan las voces de las colaboradoras, muy por debajo de la principal de Rosalía, lo que ha merecido el "pequeño toque de atención" que la artista andaluza e hija de Enrique Morente ha querido enviar en su entrevista.

"Estoy sorprendidísima, estoy avergonzada, porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra (Silvia Pérez Cruz), nos ha castigado a las dos", se ha quejado Morente antes de rematar: "Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale".

"Estrella está siendo muy elegante"

Nuria Roca ha asegurado que entiende esas quejas: "Me parece que Estrella está siendo muy elegante. Ella no lo dice cuando sale del disco, no enturbia el lanzamiento. Y simplemente, cuando le preguntan da su opinión. Eso me parece muy bien".

Si bien Morente ha intentado matizar que no quería "meterse con el trabajo de nadie" y que ella siempre ha apoyado a Rosalía frente a quienes desde el flamenco se metían con ella, ahora no puede ocultar su decepción.

"Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro. La música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo y, si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no lo puedes tirar a la basura. Rosalía, no todo vale", se ha lamentado Morente.