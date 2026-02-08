Contrata a un camarero para hacerle una prueba durante el fin de semana, le paga el sábado y se lía el domingo: el debate que se monta se sirve caliente

La hostelera Anabel Moreno, que crea contenido en redes sociales bajo el nombre de usuario @anabelmorenoruiz3 y que ya supera los 29.000 seguidores por sus opiniones sobre las situaciones que se viven en su restaurante, ha relatado lo que le ha pasado recientemente con un camarero al que contrató para trabajar como extra el fin de semana con vista a hacerle un contrato indefinido nada más terminar la prueba.

"Resulta que yo cuando contrato un extra para el fin de semana, no le pago hasta el domingo, que es el último día. Es algo que aprendí, como lo aprendo todo, a base de guantazos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 180.000 reproducciones.

Al comienzo de montar el restaurante, muchas veces aquellos que trabajaban como extra le pedían el dinero el sábado. Ella se lo daba sin problema, pero al día siguiente no aparecían más y le dejaban tirada: "Teniendo que pagar los gastos que conlleva contratar a alguien".

El último caso no es menos

Esta última vez se había planteado contratar a alguien para ampliar la plantilla, pero por experiencias previas, antes iba a hacer una prueba de fin de semana con todos los gastos que supone entre dar de alta y el salario, entre otros.

"Como me gusta ver el plumero antes a la gente, le dije que viniera el sábado a hacer un extra, que tú pruebas si te gusta el trabajo. Viene el sábado, trabajó bastante bien", ha relatado.

Durante el turno, la hostelera ha afirmado que se portó bastante bien: "Oye, mira, si te quieres fumar un cigarrito, te pones donde no te vea la gente y te lo fumas. Al terminar le dije que comiera algo, aquí a los trabajadores le damos de comer".

Terminado el turno del sábado, le preguntó si había estado bien, si se había sentido cómodo y si quería ir al día siguiente, domingo, a trabajar de nuevo: "Con el pensamiento de que ya el martes entrara a 40 horas":

"Me dice: claro que sí. Le digo: ¿quieres que te pague lo de hoy? Algo que no es habitual en mí", ha contado.

Y al día siguiente... sorpresa

"No ha aparecido hoy a trabajar. Me dijo mi marido: ¿Por qué no le pagas el domingo como a todo el mundo para que no nos deje tirados? Y le digo: porque como tenía el pensamiento de contratarlo para todos los días, quería poner a prueba su formalidad", ha revelado la hostelera.

Por ello se ha abierto un debate en los comentarios, con más de 360 reacciones con opiniones de todo tipo, especialmente sobre el tema de la "lealtad": "10 euros la hora haciendo extras en un sitio de mucha faena es una vergüenza, si no vuelven no es porque ya les hayas pagado un día, la gente con un día de trabajo no tiene para sobrevivir, si no vuelven es por otro tema".

Por otro lado, el usuario Darío lo ha defendido: "Es curioso que critiques a una jefa que precisamente tuvo el detalle de pagarle el mismo día y darle de comer, algo que muchos no hacen. Lo que el vídeo muestra es una 'prueba de lealtad' fallida. Si pagas y no vuelven, te ahorras un problema mayor a futuro, se llama gestión de personal, no vergüenza".