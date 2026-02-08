Alerta mundial en 'Science': los pesticidas son cada vez más tóxicos y solo un país está cumpliendo los objetivos de la ONU

Los efectos tóxicos de los plaguicidas en plantas y animales han aumentado en la última década. Una situación que preocupa a la ONU. Cabe recordar que en el 2022 se celebró, en territorio canadiense, la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, en la cual varios países se comprometieron a reducir los riesgos de los plaguicidas en un 50 % para 2030.

Cuatro años después, el panorama no es alentador, ya que los riesgos relacionados con los pesticidas han aumentado, conforme a lo expuesto por el medio alemán Tagesspieg, en uno de sus más recientes artículos.

La Organización de Naciones Unidas tiene varios objetivos; entre ellos se destaca el cuidado de la biodiversidad y la mitigación de la hambruna mundial. El investigador principal, Ralf Schulz, de la Universidad Técnica de Kaiserslautern-Landau, se refiere al tema.

"El uso de pesticidas asegura las cosechas. Pero hoy en día necesitamos ambas cosas: protección de la biodiversidad y seguridad alimentaria", declara. Es porque la propia ONU pretende seguir fomentando la agricultura sostenible para combatir el hambre.

¿Cuál país está cumpliendo el objetivo de la ONU?

Se espera que Chile cumpla con la meta de la ONU. Por su parte, China, Japón y Venezuela mostraron una tendencia a la baja en la toxicidad aplicada durante el período de observación. Otros países, como Alemania, necesitan revertir esta tendencia y reducir la toxicidad de los plaguicidas.

La situación podría dar un vuelco mediante el uso de ingredientes activos menos tóxicos y la conversión de más tierras de la agricultura convencional a la agricultura orgánica.

Según Schulz, se deben seguir dos directrices contundentes para ejecutar satisfactoriamente un cambio significativo a nivel global. En este orden de ideas, el científico propone que se es necesario reducir el desperdicio de alimentos y consumir menos alimentos de origen animal y más alimentos de origen vegetal.

"Esto contribuiría significativamente a los objetivos de la ONU de consumo y producción sostenibles, así como a la protección de la biodiversidad", concluye.