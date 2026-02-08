Un profesor deja una cristalina reflexión tras ver que se están dejando de tomar apuntes a boli y papel: dice que deja el efecto contrario

George, un profesor español, que también publica contenido en redes sociales bajo el nombre de usuario @george.fn31, ha dejado una reflexión sobre su preocupación por una tendencia al alza en las aulas de los colegios, pero especialmente en los institutos y educaciones más avanzadas.

Tal y como relata, cada vez se están tomando más apuntes mediante los aparatos tecnológicos que al estilo tradicional: a papel y boli: "¿Por qué ya no se toman apuntes a boli y papel en las aulas?".

"Me gustaría entender por qué ya no se lleva papel y boli a clase para tomar apuntes y se hace todo con tablets, ordenadores, o incluso con el smartphone", ha expresado al principio del vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok.

No es cuestión de costumbre

Para el profesor, escribir a boli en un papel, con el propio lápiz o subrayar en un libro no es que sea una forma tradicional y él quiera mostrarse conservador en ese aspecto, sino que va más allá. Ayuda al alumno a "fomentar técnicas de estudio y luego hace que ese proceso de estudio y de aprendizaje sea mucho más fácil".

Es por ello que ya no le "extraña" ver "los malos resultados académicos que, en general, tenemos en nuestro sistema educativo". Por ello, se pierden las "antiguas costumbres" y las "antiguas conductas clásicas" como tomar apuntes a mano, estando en "peligro de extinción".

"Lo estamos cambiando por conductas y hábitos totalmente antiaprendizaje", concluye el profesor.

Pasar de curso con asignaturas suspendidas

Por otro lado, también reflexiona sobre aquellos alumnos que pasan de curso con asignaturas suspendidas. "Gracias a la LOMLOE seguro que hay muchos claustros que permiten que muchos alumnos pasen de curso con un número indeterminado de asignaturas suspensas y. por ende, un número indeterminado de habilidades que no han adquirido", defiende.

No lo dice por casualidad, sino porque ve a alumnos universitarios con problemas de redacción, de lectura o que "no saben desarrollar un texto de forma continuada y con coherencia".

Ha oído casos de compañeros sobre alumnos que "ni siquiera saben leer la hora en un reloj". Achaca a que no es un problema de educación en casa, sino en el mismo colegio: "Es un problema que se permite pasar a los chavales sin que hayan superado el aprendizaje previo".

Y lo hace con un ejemplo que considera muy claro: "Si en primero de la ESO te piden un nivel X para leer o de comprensión lectora, si pasas a segundo y no has asimilado lo de primero, ¿cómo vas a asimilar lo de segundo, lo de tercero y lo de cuarto?".